Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Meh je med drugim poudaril, da so si delodajalci veliko obetali od vajeniškega sistema Foto: BoBo Dodaj v

Meh: Zgodb o izjemnih obrtnikih bi bilo več, če bi imeli boljše poslovno okolje

Obrtna zbornica nagradila podjetnika in obrtnika leta

14. november 2017 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je nagradila najboljšega podjetnika in najboljšega obrtnika leta - to sta postala Miran Andrejko iz Avto centra Andrejek in Slavko Kržišnik (S.VAR obdelava kovin in izdelava vodnih turbin).

V uvodnem nagovoru je predsednik OZS-ja Branko Meh opozoril, da bi bilo zgodb o izjemnih in odličnih obrtnikih ter podjetnikih v Sloveniji zagotovo še več, če bi imeli prijaznejše poslovno okolje in bi vlada realizirala vsaj polovico zahtev slovenske obrti in podjetništva. Poudaril je predvsem to, da so si delodajalci veliko obetali od vajeniškega sistema. "Zato toliko bolj v oči bode podatek, da imamo v tem šolskem letu le 53 vajencev. Premalo je bilo storjenega za promocijo sistema vajeništva," je bil kritičen.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik države Borut Pahor, ki je izpostavil ugodno ekonomsko okolje, ki se je vzpostavilo po letih krize, pri tem pa opozoril, da bi to morali v Sloveniji izkoristiti za nujne strukturne spremembe. Vitalnega pomena je, da bomo na prihodnje krize bolje pripravljeni, je prepričan. "Kljub dobrim gospodarskim rezultatom pa se prvič po drugi svetovni vojni soočamo z možnostjo, da bodo generacije za nami živele slabše od nas," je opozoril Pahor.

Izpostavil je tudi zmanjševanje pravic delavcev in rast prekariata, ki živi v negotovosti. "S spodbudnimi gospodarskimi kazalci moramo krepiti socialno varnost," je še poudaril predsednik in dodal: "Mislim, da je prišel čas, ko lahko z različnimi procesi v prihodnjih letih damo jasno vizijo naše skupne velike domovine, da bo ostala čvrsta in krepka ter bo dala pogoje za naš razvoj."

In kdo sta letošnja nagrajenca?

Miran Andrejko je po pojasnilih OZS-ja tudi sodni izvedenec in cenilec ter mediator, ki je okrog sebe zbral ekipo izobraženih in izkušenih sodelavcev vseh profilov, ki so potrebni za brezhibno delovanje avtomobilskega servisa. "Visoko kakovost storitev vzdržujejo z rednim strokovnim izpopolnjevanjem in spodbujanjem k osebnostni rasti ter kariernemu razvoju. K odličnosti storitev pripomore še ustrezna opremljenost s sodobnimi orodji in specializiranimi diagnostičnimi računalniki," so navedli.

Nominiranci za Podjetnika leta 2017 so bili še Andrej in Tomaž Šušteršič (Šušteršič krovstvo, kleparstvo in gradnje, trgovina), Marjan Cerar (podjetje Janez) in Valentin ter Ivan Jesenko (Tigrad).

Slavko Kržišnik, obrtnik leta, pa je, kot so izpostavili, sicer od leta 2013 v pokoju, vendar kot lastnik podjetja zaposlene uspešno motivira za ustvarjalno delo v kovinarstvu. "Stabilnost in pozitivni trendi podjetja S.VAR temeljijo na usposabljanju mlajših zaposlenih, gradnji kakovostnih partnerstev v nabavni in prodajni verigi ter pozitivni klimi. V prihodnje si želijo konstantne rasti prihodkov in števila zaposlenih, hkrati pa ohranjati fleksibilnost na trgu," so zapisali na OZS.

Nominiranca za Obrtnika leta 2017 sta bila še Martin Tibaut (Trgovina in mesnica Gabrek) in Matej Draksler (Tehnično sedlarstvo, izdelovanje in servis avtoponjav ter drugih izdelkov iz težkega PVC platna).

Letošnji najstarejši obrtnik leta je postal mlinar Vladimir Korošec iz okolice Ptuja, ki nadaljuje 200-letno družinsko tradicijo mlinarstva.

T. K. B.