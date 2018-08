Monsanto mora bolniku z rakom zaradi svojih herbicidov plačati 289 milijonov dolarjev

Monsanto se bo pritožil

11. avgust 2018 ob 10:18

San Francisco - MMC RTV SLO, STA

Agrokemični koncern Monsanto mora moškemu, ki trdi, da je zaradi glifosata v herbicidu zbolel za rakom, plačati 289 milijonov dolarjev odškodnine, je v petek odločilo sodišče v San Franciscu.

Porota je soglasno razsodila, da je Monsanto vedel za škodljive učinke svojih herbicidov, a ni posvaril potrošnikov. Monsanto je napovedal pritožbo.

Primer DeWayna Johnsona je prva tožba zaradi povezanosti glifosata z rakom. 46-letni Johnson je delal kot vrtnar na eni od ameriških šol in pri svojem delu pogosto uporabljal Monsantov herbicid Roundup, ki vsebuje glifosat. Trdi, da je zaradi glifosata zbolel za rakom. Zahteval je sicer več kot 400 milijonov dolarjev odškodnine.

Monsanto zavrača trditve, da glifosat povzroča raka ter napoveduje, da se bo na zgodovinsko razsodbo pritožil. "Porota se moti," je novinarjem pred sodiščem dejal podpredsednik Monsanta Scott Partridge.

"Johnsonu in njegovi družini izražamo sožalje. Današnja odločitev ne spreminja dejstva, da so 800 znanstvenih študij, ameriška agencija za varstvo okolja ter številni državni instituti za zdravje po svetu ugotovili, da glifosat ne povzroča raka," so še poudarili pri agrokemičnem in biotehnološkem velikanu.

V ZDA je trenutno vloženih okoli 5.000 podobnih tožb. Pričakovati je, da bo po petkovi odločitvi sodišča v San Franciscu tožbe proti Monsantu, ki ga je prevzel nemški kemijsko-farmacevtski koncern Bayer vložilo še več ljudi.

Glifosat na trgu od leta 1974

Glifosat je najpogosteje uporabljan herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, na trgu pa je od leta 1974. Na evropskem trgu je trenutno registriranih več sto fitofarmacevtskih sredstev za uporabo na posevkih, ki vsebujejo glifosat. Po nekaterih raziskavah bi ostanki te snovi v prehranskih izdelkih lahko povzročali raka ali endokrine motnje.

Evropska komisija je kljub državljanski pobudi za prepoved glifosata decembra lani na podlagi razpoložljivih podatkov o glifosatu ter izida glasovanja držav članic sprejela petletno podaljšanje dovoljenja za glifosat. Zavezala se je tudi, da bo letos predstavila zakonodajni predlog za še večjo preglednost znanstvenih ocen snovi.

B. V.