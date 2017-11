Na skupščini Luke Koper konec decembra tudi o nezaupnici upravi

Revizija nezakonitosti ni ugotovila

24. november 2017 ob 13:19

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Nadzorniki Luke Koper so preklicali skupščino 14. decembra in za nov datum srečanja delničarjev določili 28. decembe, sočasno pa dodali še eno točko - o glasovanju nezaupnici upravi.

Obrazložitev nadzornikov sloni na poročilu revizijske hiše, ki je po mnenju nadzornikov razkrila nepravilnosti in izpostavljenost visokim tveganjem pri delovanju družbe na področju sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev.

Posebni revizor delničarje opozarja na sistemsko neurejenost na številnih delovnih področjih, za vodenje katerih je kot kolektivni organ odgovorna uprava družbe. Delničarji se bodo 28. decembra najprej seznanili s tem poročilom, nato razpravljali in odločali o zaupnici do uprave, ki jo sestavljajo predsednik Dragomir Matič ter člana Irena Vincek in Andraž Novak.

Uprava bo na skupščini komentirala poročilo, povedala pa je že, da revizija nezakonitosti ni ugotovila in da Luka že spreminja način poslovanja z IPS-i. Nadzorniki iz vrst zaposlenih so danes glasovali proti takšnemu sklicu skupščine.

Že več časa je jasno, da se bo morala ta uprava posloviti predčasno. Nadzorniki, ki jih vodi Rado Antolovič, so zdaj našli formulo, kako jo odpoklicati. Največji delničar - Slovenski državni holding - bo na skupščini zagotovo podprl nezaupnico, odpoklic bo verjetno sledil že dan pozneje, ko bodo o tem odločali nadzorniki. Še letos bo Luka dobila novo vodstvo. Spomnimo, da se je državni sekretar Jure Leben pred tedni samoiniciativno že srečal s predstavniki zaposlenih, včeraj pa tega, da prihaja v Luko, ni ne potrdil ne zanikal.

Lado Bandelj, Radio Koper