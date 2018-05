Največ prenočitev na Hrvaškem ustvarili Slovenci

Podatki za leto 2018

2. maj 2018 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tako čez prvomajske praznike kot skupno v prvih štirih mesecih letošnjega leta so največ prenočitev v hrvaškem turizmu ustvarili Slovenci, kažejo podatki hrvaške turistične skupnosti HTZ.

Na Hrvaškem so med podaljšanim prvomajskim koncem tedna, od 27. aprila do 1. maja, našteli 369.000 prihodov turistov, kar je 33 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obenem so imeli 1,1 milijona prenočitev, kar predstavlja 27-odstotno rast. Največ, 339.000 prenočitev, so po podatkih hrvaške turistične skupnosti ustvarili Slovenci.

Pri južnih sosedih je bilo med prazničnim koncem tedna tudi veliko Poljakov. Ti so prispevali 116.000 prenočitev, Avstrijci so dodali 87.000 prenočitev, 86.000 so jih zaznali pri nemških turistih, turisti iz Italije pa so ustvarili 75.000 prenočitev.

Največ prenočitev so imeli v Dubrovniku, kjer so jih našteli 65.000. Sledila sta Poreč z 59.000 prenočitvami in Rovinj s 56.000 prenočitvami.

HTZ je objavil tudi, da so imeli na Hrvaškem v prvih štirih mesecih letošnjega leta 1,9 milijona prihodov turistov in 5,1 milijona prenočitev. Poudarili so, da gre za desetodstotno rast prihodov in devetodstotno rast prenočitev glede na enako lansko obdobje.

Slovenci so tudi v prvih štirih mesecih ustvarili največ prenočitev. Od začetka leta do konca aprila so jih ustvarili 565.000. Sledijo turisti iz Nemčije (559.000 prenočitev), Avstrije (435.000 prenočitev), BiH-a (298.000 prenočitev) in Italije (259.000 prenočitev), so še zapisali v sporočilu za javnost.

