Nek je imel lani več kot 450.000 evrov dobička

Foto: Goran Rovan

V nuklearki so nadaljevali uvajanje tehnoloških izboljšav

25. junij 2017 ob 15:24,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 15:27

Krško - MMC RTV SLO/STA

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je ob proizvodnji 5431 gigavatnih ur v preteklem remontnem letu ustvarila nekaj več kot 163,49 milijona evrov prihodka in leto končala s približno 450.000 evri čistega dobička.

Poročilo Neka za preteklo leto navaja, da so lani z doslednim upoštevanjem vseh upravnih in okoljskih omejitev, brez nenačrtovanih samodejnih zaustavitev izpolnili vse varnostne kazalce, hkrati pa presegli načrtovano proizvodnjo.

Po oceni uprave je Nek lani obratoval gospodarno, ob zagotavljanju visoke jedrske varnosti in doslednem upoštevanju okoljske politike. Izpolnil je tudi vse zastavljene cilje in hkrati načrtovano letno proizvodnjo presegel za nekaj več kot 30 gigavatnih ur.

V Neku so lani med 1. oktobrom in 5. novembrom opravili obsežen in zahteven redni remont z menjavo goriva, hkrati pa je tam potekal program nadgradnje varnosti, ki ga zahteva uprava za jedrsko varnost.

V nuklearki so nadaljevali tudi uvajanje modifikacij in tehnoloških izboljšav, ki neposredno izboljšujejo jedrsko varnost oz. zanesljivost obratovanja. Med pomembnejšimi posodobitvami poročilo navaja menjavo parno gnane turbinske črpalke pomožne napajalne vode, s katero so bistveno izboljšali zanesljivost tega sistema in pripomogli k zmanjšanju verjetnosti poškodbe sredice.

Številni projekti na drugotni strani

Več projektov so izvedli tudi na drugotni strani. Posodobili so generatorski sistem, zamenjali glavno generatorsko stikalo, hladilno enoto oklopljenih zbiralk in vzbujalnik napetostnega regulatorja, ki izboljšujejo zanesljivost obratovanja elektrarne.

Okrepljeno so izvajali tudi številne posodobitve in ukrepe, ki so potrebni zaradi dviga gladine Save po gradnji akumulacijskega jezera hidroelektrarne Brežice. V Neku so novembra lani končali tudi nadzorni strokovni pregled Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn.

Letos so v Neku napovedali proizvodnjo 5,9 milijarde kilovatnih ur električne energije. Hkrati si bodo prizadevali za stroškovno učinkovitost, ki bo ohranila njihovo konkurenčnost.