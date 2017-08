Nigrad ostal brez sklepčnega nadzornega sveta. Bo direktorja imenovalo sodišče?

Občina in delavci drug na drugega prelagajo krivdo za nastali položaj

4. avgust 2017 ob 17:41

Maribor - Radio Slovenija, STA

Zapletom v komunalnem podjetju Nigrad ni videti konca. Podjetje v večinski lasti mariborske občine je brez pooblaščene osebe, potem ko je sodišče izdalo sklep, da Matjaža Krevlja, ki sta ga za direktorja nezakonito imenovala le dva občinska člana nadzornega sveta, ne vpiše v sodni register. Zaposleni so se zato zbrali na zboru delavcev, napovedujejo pa tudi protest.

Delavci Nigrada so, zato ker podjetje nima zakonitega zastopnika, zahtevali, da se še danes sestane nadzorni svet in imenuje direktorja. V Nigradu, kjer se je v času župana Andreja Fištravca menjalo že osem vodilnih, namreč zdaj nimajo nikogar, ki bi lahko podpisoval dokumente, delavci pa bi zato lahko ostali celo brez plač. Zaposleni so zaradi nenehnega menjavanja direktorjev in stanja v podjetju, ki je lani pridelalo milijon evrov izgube, ogorčeni.

Delavci so zagrozili s protestnim shodom pred občino, če nadzorniki na današnji seji ne bi izbrali novega direktorja. Zgodil pa se je nov zaplet, saj je kot član nadzornega sveta odstopil tudi podpredsednik Igor Muhič, pa tudi Mitja Hasaj, sicer oba predstavnika občine. Zdaj sta v sicer šestčlanskem svetu ostala le še dva člana. Nazadnje je odstopil predsednik sveta Branko Halužan, potem ko Fištravec ni dal soglasja na razpisu izbranemu direktorju Marku Plečku, ki je bil do pred kratkim tudi vršilec dolžnosti direktorja.

Občina krivi predstavnika delavcev

Mestna občina Maribor za nastale razmere v komunalnem podjetju Nigrad, kjer so te dni brez zakonitega zastopnika, ne želi prevzeti odgovornosti, bodo pa naredili vse, da pomagajo zagotoviti stabilno in zakonito poslovanje podjetja. Krivdo prelagajo na delavska nadzornika, ki ju pozivajo k odstopu, kar so že storili vsi predstavniki kapitala.

Kot so poudarili na mariborski občini, so do konca maja Nigradu oddali dela in za njih plačali 3,6 milijona evrov, kar predstavlja več kot 74 odstotkov vseh prihodkov podjetja v tem času. Pri tem v omenjeno številko niso všteta plačila drugih mariborskih javnih podjetij. Za trenutne razmere sta po njihovem mnenju odgovorna delavska predstavnika v nadzornem svetu Mišo Pušnik in Vlasta Pavlič Gosak, ki sta "z načrtno obstrukcijo, ko sta konec julija zapustila sejo nadzornega sveta, povzročila stanje, v katerem je podjetje danes". Zato ju na mestni občini pozivata k odstopu.

Direktorja bo imenovalo sodišče

Nigrad bo nove nadzornike dobil na skupščini 24. avgusta, v tem času pa podjetje potrebuje direktorja in zakonitega zastopnika, ki ga bo zdaj imenovalo sodišče. Občinski predstavniki so zato danes sodišču predlagali, da za direktorja imenuje Matjaža Krevlja, s tem pa potrdili odločitev, ki sta jo že 20. julija na po mnenju sodišča nezakonit način v odsotnosti delavskih nadzornikov sama sprejela Muhič in Hasaj.

Delavska predstavnika se na poziv občine k odstopu še nista odzvala, a kot je sklepati iz sklepov popoldanske seje sveta delavcev in izvršnega odbora sindikata, o tem ne razmišljata. Na seji so obsodili neodgovorno ravnanje članov nadzornega sveta, ki so v njem predstavljali lastnike, ter sklenili, da bodo v ponedeljek zjutraj o vsem skupaj zaposlene seznanili na novem zboru delavcev.

