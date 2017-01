Nizozemci postali 99,43-odstotni lastniki izlaškega Etija

Prevzemna ponudba je uspela

26. januar 2017 ob 09:53

Izlake - MMC RTV SLO/STA

Prevzemna ponudba nizozemske družbe Furse, ki je del mednarodne skupine Andlinger & Company, za odkup delnic družbe Eti, je uspela. Fuse je tako zdaj 99,43-odstotni lastnik Etija.

Ponudba se je nanašala na 91.199 delnic, sprejelo pa jo je 199 akceptantov za skupno 49.216 delnic Etija, za kar je Fuse odštel 2,7 milijona evrov. Nizozemski Fuse je bil ob objavi prevzemne ponudbe lastnik 407.051 delnic oz. 81,70 odstotka delnic Etija ter delniške nakupne opcije za 39.089 delnic oz. 7,85 odstotka delnic Etija. Skupaj je imel torej 89,55 odstotka delnic, ki jih je s prevzemno ponudbo dopolnil s še 9,88 odstotka.

Prevzemna ponudba se je iztekla v torek, kot piše časnik Dnevnik pa ni imela določenega praga uspešnosti. Za delnico so Nizozemci ponudili 55 evrov.

Postopek prodaje trajal skoraj dve leti

Oktobra sta Eti in Fuse sklenila kupoprodajno pogodbo, konec novembra pa tudi kupoprodajno transakcijo za 406.822 delnic oz. 81,65 odstotka delnic, v skupni vrednosti 22,38 milijona evrov.

Od objave prevzemne namere do dneva objave prevzemne ponudbe je Fuse pridobil še 229 delnic Etija in bil tako na dan objave prevzemne ponudbe lastnik 81,70 odstotka delnic in že omenjene delniške nakupne opcije za 7,85 odstotka delnic Etija.

Postopek prodaje večinskega lastniškega deleža se je začel pred skoraj dvema letoma, ko so se delničarji Etija na skupščini z veliko večino odločili, da želijo za družbo najti novega lastnika z dolgoročnimi načrti.

Prve spremembe uvedli že decembra

Nizozemci so decembra že naredili prve spremembe. Konstituirali so nov nadzorni svet in sklenili, da v prihodnje dobička ne bodo več delili za dividende.

Po odstopu predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu Etija v njem sedijo trije tujci, in sicer Wolfgang Leitner, Hans Jörg Kaltenbrunner in Ernst Reichmayr. Nadzorni svet ostaja šestčlanski, saj so poleg omenjenih v njem še Aleksander Cilenšek, Andrej Smrkolj in Dejan Pangeršič kot predstavniki delavcev.

Sa. J.