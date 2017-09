Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Trend za prihodnja tri, štiri leta je znan - cene stanovanj se dvigajo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova ljubljanska stanovanja že zdaj rahlo precenjena

Večja ponudba novogradenj lahko v prihodnjih letih cene nekoliko umiri

7. september 2017 ob 22:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V zadnjih dveh letih je nepremičninski trg zaznamoval močan preobrat: cene stanovanj so se zaradi velikega povpraševanja močno povišale.

Na trg prihaja več novogradenj z visokimi cenami, ki pa ne morejo vztrajati na ravni tri tisoč ali celo štiri tisoč evrov za kvadratni meter. Zagotovo pa je to, kar vidimo danes, trend najmanj do leta 2020. Na nepremičninskem razvojnem forumu v Ljubljani so se vlagatelji pogovarjali zlasti o poslovnih priložnostih.

Zanimivi poudarki foruma so bili majhnost slovenskega trga in prevlada domačih vlagateljev na njem, tako da Kitajci niti ne pridejo v Slovenijo, čeprav so v Vzhodni Evropi na agresivni preži. Dobro priložnost za gradnjo pri nas izkoriščajo bogati posamezniki, v poslovnih nepremičninah pa čedalje bolj domače zavarovalnice in pokojninski skladi. Trend za prihodnja tri, štiri leta je znan - cene stanovanj se dvigajo.

Koliko bo konec leta v Ljubljani treba v povprečju odšteti za kvadratni meter? "Pričakujemo, da se bodo cene ustalile nekje na 2.700, 2.750 evrov na kvadratni meter. Vsekakor ne pričakujemo takega cenovnega skoka, kot je bil med letoma 2015 in 2016," pravi Maja Ostanek iz svetovalnega podjetja KF Finance.

V povprečju za nova stanovanja 22 letnih najemnin

Večja ponudba novogradenj lahko v prihodnjih letih cene nekoliko umiri, tudi nerabljena stanovanja ne bi smela biti več tako draga, zdaj je treba za kvadrat v povprečju odšteti 2.200 evrov. "Pričakujemo, da se bo trend rasti cen na sekundarnem trgu nekoliko umiril in pa potem tudi na primarnem, ko bomo videli novo zalogo stanovanj," pojasnjuje Ostankova.

Hkrati meni, da stanovanjski projekti po 4.000 evrov na kvadrat ne bodo mogli vztrajati. Ponudba bo namreč trčila ob omejeno kupno moč.

Analiza podjetja KF Finance je pokazala, da so nova ljubljanska stanovanja že zdaj rahlo precenjena, saj je zanje treba odšteti v povprečju 22 letnih najemnin. Kar je nad 20 najemnin, se namreč šteje za precenjeno. Mimogrede, le 2,4 odstotka slovenskih gospodinjstev živi v najeti nepremičnini.



Maja Derčar, Radio Slovenija