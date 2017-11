Novi v. d. glavnega urednika Dela bo postal Uroš Urbas

Prejšnjemu v. d.-ju glavnega urednika Gregorju Knafelcu se je iztekel mandat

29. november 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novi vršilec dolžnosti odgovornega urednika časnika Delo, Nedelo in spletnega portala delo.si bo Uroš Urbas. Na to funkcijo bo imenovan v petek, saj se je iztekel mandat dosedanjemu v. d.-ju odgovornega urednika Gregorju Knafelcu.

Knafelc je v družbi Delo skoraj dve leti vodil prvo fazo prestrukturiranja uredništva in zagon nekaterih novih medijskih produktov, z medijsko hišo Delo in njenimi lastniki pa bo v prihodnje sodeloval kot svetovalec, so pojasnili na Delu.

Urbas je diplomirani novinar in magister ekonomije ter dober poznavalec delovanja medijev, tako tiskanih kot spletnih. V svoji karieri je bil 14 let zaposlen na časniku Finance in v tem času je bil tudi sedem let namestnik odgovornega urednika.

Kariero je nadaljeval kot odgovorni urednik spletnega portala Siol.net. Vodstvene izkušnje, ki jih je pridobil na prejšnjih delovnih mestih, so za Delo dobrodošle, saj bo tako lahko učinkovito nadaljeval proces digitalizacije, ki se je v družbi intenzivneje začel leta 2015 s prihodom novega lastnika, so še dodali v Delu.

V začetku novembra je sicer novi glavni direktor družbe Delo postal Andrej Kren, dotedanji predsednik uprave družbe FMR, ki je septembra 2015 prevzela Delo. Kot so takrat sporočili z Dela, Irma Gubanec, ki jo je nasledil, ostaja v družbi kot svetovalka uprave, Kren pa bo družbo vodil skupaj z direktorico Natašo Luša.

G. C.