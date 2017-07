Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Newyorška delniška indeksa Dow Jones in S & P 500 sta včeraj postavila nove rekordne vrednosti, navzgor pa je krenila tudi Evropa. Frankfurtski DAX (12.264 točk) se je zvišal za skoraj pol odstotka, pri čemer so se najbolj podražile bančne delnice. Foto: Reuters Po le 16 mesecih na čelu italijanske telekomunikacijske skupine Telecom Italia s položaja izvršnega direktorja odhaja Flavio Cattaneo. Tako kot njegov predhodnik Marco Patuano se ni najbolje ujel z največjim delničarjem, francoskim koncernom Vivendi. Cattaneo odhaja z res radodarno odpravnino v višini 25 milijonov evrov. Foto: Reuters Na Ljubljanski borzi je indeks SBITOP (808 točk) v torek pridobil pol odstotka in je v območju letošnjega vrha. Promet je bil izjemno nizek, s Petrolovimi delnicami ni bil sklenjen niti en posel. Dokaj živahno trgovanje je bilo opaziti le pri Krkinih delnicah. Ob 59 sklenjenih poslih v skupni vrednosti 627 tisoč evrov se je tečaj zvišal za odstotek, na 55 evrov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novo borzno zabavo nekoliko pokvaril le Google

26. julij 2017 ob 06:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Borzniki v New Yorku so se v torek veselili novih rekordnih vrednosti. Občutno navzgor je šla nafta, medtem ko je dolar v primerjavi z evrom zdrsnil na sveže dveletno dno.

Na finančnih trgih še naprej vlada dobro razpoloženje. Elitni indeks Dow Jones je pri 21.670 točkah tako visoko, kot še nikoli. Delnice McDonald'sa so poskočile za štiri odstotke in dosegle zgodovinski vrh, saj je veriga restavracij s hitro prehrano v drugem letošnjem četrtletju ustvarila za 1,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 28 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se v drugem četrtletju znižali za 3,4 odstotka, a so bili vseeno višji od pričakovanj. Pozitivno je z objavo poslovnih rezultatov in s smelimi napovedmi presenetil tudi Caterpillar. Analitiki menijo, da naj bi dobički največjih ameriških korporacij v drugem četrtletju v povprečju porasli za devet odstotkov.

Alphabetove delnice navzdol

Tehnološki indeks Nasdaq ni sledil Dow Jonesu in se je nekoliko znižal. Največ krivde za takšen razplet imajo Alphabetove delnice, ki so se pocenile za okrog tri odstotke, saj je tehnološki velikan, po tržni kapitalizaciji takoj za Applom, opozoril, da stroški rastejo hitreje kot prihodki, tako da so vlagatelji prezrli 21-odstotno rast četrtletnih prihodkov (na 26 milijard dolarjev). Dobička je bilo za 3,5 milijarde in bi bil še precej višji, če ne bi Google junija dobil 2,7 milijarde visoke kazni Evropske komisije. Amazon in Facebook bosta o poslovnih rezultatih poročala v drugi polovici tedna, Apple, ki prav tako sestavlja peterico elitnega šopka tehnoloških delnic FAANG, pa naslednji teden.

Evro že nad 1,17 dolarja

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) bo danes končal dvodnevno zasedanje, na katerem pa nihče ne pričakujejo sprememb denarne politike. Ključna obrestna mera, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, bo tako ostalo v razponu med 1,00 do 1,25 odstotka. Analitiki sicer napovedujejo, da bo Fed obresti letos dvignil še enkrat, in sicer na zadnjem srečanju decembra. Čeprav Fed (resda zelo nežno) zvišuje obresti, pa dolar izgublja. Za evro je treba plačati že več kot 1,17 dolarja, kar je največ po avgustu 2015. Na višjo vrednost evropske valute je vplival tudi objava najpomembnejšega nemškega konjunkturnega indeksa Ifo, ki je dosegel rekordno visoko vrednost (več v spodnji infografiki).

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 25. julij:



SAVA RE +2,56 % 16,00 EUR KRKA +1,10 % 55,00 ZAV. TRIGLAV +0,04 % 26,85 GORENJE +0,00 % 6,50 LUKA KOPER +0,00 % 32,00 PETROL +0,00 % 378,90 TELEKOM +0,00 % 81,50 CINKARNA +0,00 % 170,00

.

Za brent spet 50 dolarjev

Cena nafte se je včeraj povzpela za skoraj tri odstotke, za sod (159 litrov) brenta pa je bilo treba spet odšteti 50 dolarjev. Ameriški naftni proizvajalec Anadarko je napovedal nižje investicije, pa tudi sicer je opaziti, da je nizka junijska in julijska cena nafte prizadela ameriške proizvajalce iz skrilavcev. Na cene nafte so pozitivno vplivale tudi besede savdskega ministra za energijo, da bo Savdska Arabija avgusta izvoz surove nafte znižala za skoraj milijon sodov, na 6,6 milijona. Pri banki Credit Suisse vseeno menijo, da bo nafte še nekaj časa na trgu preveč in da vsaj do leta 2020 cena ne bo dosegla 60 dolarjev. Ponudba in povpraševanje ne ne bosta uravnotežila do leta 2019, menijo. Dodajmo, da je cena bakra zaradi znakov robustnega kitajskega povpraševanja pri 6.234 dolarjih za tono dosegla najvišjo točko po maju 2015.

Dobre novice iz Aten, Varufakis še vedno skeptičen

Grčija se je po treh letih odsotnosti vrnila na mednarodne finančne trge z uspešno izdajo petletnih obveznic. Povpraševanje je bilo visoko, vlagatelji so pristali na 4,625-odstotno obrestno mero do dospetja, Atene pa so zbrale tri milijarde evrov in sporočajo svetu, da po hudi dolžniški krizi, ki je državo spravila povsem na kolenu, vendarle vidi luč na koncu predora. To so opazile tudi bonitetne agencije, ki višajo grške posojilne ocene. A grški dolg je še vedno označen kot špekulativen (junk), zato grških obveznic Evropska centralna banka ne bo odkupovala v okviru kvantitativnega sproščanja. Nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis kljub vrnitvi na finančne trge ostaja pesimist in s prstom kaže na še vedno insolventni grški bančni sektor.

Tomaž Okorn