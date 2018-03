Nuklearna elektrarna Krško na 100 milijonov vrednem rednem remontu

Remontne dejavnosti bo spremljala uprava za jedrsko varnost

31. marec 2018 ob 18:23

Krško - MMC RTV SLO, STA

Nuklearno elektrarno Krško bodo po 29. gorivnem ciklu ustavili in ponoči izključili iz omrežja, potem pa začeli redni remont. 100 milijonov evrov vredno redno vzdrževanje bo predvidoma trajalo en mesec, Nek pa bo strošek pokril z lastnimi sredstvi.

Predsednik uprave Neka Stane Rožman je povedal, da bodo trije poglavitni remontni sklopi obsegali zamenjavo jedrskega goriva, preventivno vzdrževanje in preverjanje ter tehnološko nadgradnjo.

Zamenjava jedrskega goriva bo stala približno 46 milijonov evrov, vse storitve bodo nanesle približno 32 milijonov evrov, vse blago oziroma oprema pa približno 22 milijonov evrov. Pri remontu bo sodelovalo skupaj približno 600 zaposlenih v Neku in približno 1200 zunanjih sodelavcev.

Večji obseg varnostne nadgradnje

Kot je ocenil, letošnji remont izstopa po obsegu varnostne nadgradnje. Med tem bodo namreč izvedli velik del drugega dela varnostne nadgradnje Neka, ki jo bodo končali leta 2021, hkrati bodo opravili še druge vzdrževalne posodobitve. Med letošnjim remontom bodo opravili več kot 4200 delovnih nalog, je še dejal Rožman.

Vse remontne dejavnosti v Neku bo spremljala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV), ki je sporočila, da je pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Njena inšpekcija bo med remontom v Neku stalno prisotna, strokovno pomoč pri nadzoru pa bodo ponujali strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij.

Nek bo električno energijo lahko začel vnovič proizvajati šele po tem, ko bodo pooblaščene organizacije in URSJV potrdile, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje, so še sporočili z URSJV-ja.

L. L.