Predzadnja in najzmogljivejša HE Brežice predana v daljinsko vodenje

Zadnjo HE Mokrice bodo začeli graditi konec leta 2018

25. november 2017 ob 10:59

Brežice - MMC RTV SLO, STA

Najzmogljivejšo in predzadnjo v verigi petih hidroelektrarn na spodnji Savi HE Brežice so po septembrskem uradnem odprtju zdaj predali v daljinsko vodenje.

Zdaj z HE Brežice tako upravlja operater iz centra vodenja Hidroelektrarn na spodnji Savi (HESS). Druge spodnjesavske HE v rednih hidroloških razmerah pa vodijo iz centra Gen energije.

Po podatkih brežiške družbe HESS z daljinskim vodenjem zadostijo vsem obratovalnim navodilom, koncesijskim pogojem in vodnim pravicam drugih uporabnikov na Savi, predvsem pa gorvodne krške nuklearke. Hkrati zagotavljajo obratovalni režim, ki nižjevodno od zadnje zgrajene hidroelektrarne zagotavlja dovoljeno spreminjanje rečnega pretoka.

Dodali so, da dežurni operaterji delovanje hidroelektrarn na spodnji Savi in tamkajšnje hidrološke razmere spremljajo neprestano. Sicer pa lahko in če je potrebno iz oddaljenega delovnega mesta ter z videonadzornim sistemom spremljajo in upravljajo tudi HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško.

Dežurni se lahko tudi vse potrebno dogovarjajo z obratovalnim osebjem višje ležeče savske HE Vrhovo, s centrom vodenja Gen energije, z regijskim centrom za obveščanje, obratovalnim osebjem krške nuklearke in drugim operativnim osebjem na spodnjesavskih hidroelektrarnah ter s preostalimi deležniki, kot so gasilci, ribiči in drugi.

Operaterji prisotni med vzdrževanjem

HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško v rednih razmerah obratujejo brez prisotnega osebja. Dežurni operater pa je na posamezni hidroelektrarni osebno prisoten med rednim vzdrževanjem, ob prisotnosti zunanjih izvajalcev, v izrednih obratovalnih ter drugih razmerah, ki zahtevajo lokalno upravljanje hidroelektrarne, so še sporočili iz HESS-a.

HE Brežice je četrta hidroelektrarna v verigi petih na spodnji Savi z nazivno močjo 45 megavatov. Elektrarna je pretočno-akumulacijska s tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 kubičnih metrov na sekundo in s petimi pretočnimi polji. Njena letna proizvodnja bo v povprečju znašala 161 gigavatnih ur. Graditi so jo začeli leta 2014 in končali letos.

Verigo hidroelektrarn na spodnji Savi so začeli graditi leta 2002. Sestavljajo jo HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško, HEBrežice in HE Mokrice. Zadnjo v spodnjesavski verigi, HE Mokrice, naj bi začeli graditi konec prihodnjega leta ali leta 2019.

