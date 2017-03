Osnutek zakona o drugem tiru po hitrem postopku v medresorsko usklajevanje

Ministrstvo predstavilo osnutek zakona o drugem tiru

16. marec 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Osnutek zakona o drugem tiru predvideva sodelovanje ene ali več zalednih držav pri financiranju projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben upa, da bo vlada osnutek obravnavala še marca.

Osnutek zakona po navedbah Rajka Pirnata, ki je sodeloval pri pisanju zakonodaje izhaja iz ideje pridobitve evropskih sredstev iz tako imenovanega blending poziva, ki predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov, in sodelovanja ene ali več zalednih držav, kar pa terja skupno podjetje, ki posledično zahteva nekoliko drugačno zakonsko ureditev.

Investitor drugega tira, družba 2TDK, bi investicijo izvedla v svojem imenu in na svoj račun. Za čas trajanja koncesije bi bila lastnica infrastrukture, medtem ko bi lastnica zemljišč pod infrastrukturo ostala država. Ko bo infrastruktura enkrat zgrajena, ni predvideno, da bi bilo njeno upravljanje drugačno, kot je upravljanje ostale infrastrukture, ki ga izvaja družba Slovenske železnice-Infrastruktura.

Višje cestnine ali dajatev na pretovor v Luki?

Odplačilo investicije in donos na vložena sredstva bi poleg pobiranja redne uporabnine, ki jo prejme SŽ-Infrastruktura, po Pirnatovih besedah zagotovili s pobiranjem tunelnine. Gre za pribitek na infrastrukturo zaradi nove investicije, ki je prihodek družbe. Zakon predvideva tudi tako imenovani crossfinancing. Gre za povečanje cestnin za težka tovorna vozila, s katerim bi zagotovili sredstva za alternativno infrastrukturo, ki bi razbremenila obremenjene avtoceste. Tretji vir pa je dajatev na pretovor v Luki Koper.

Druge države, ki bi vstopile v projekt, ne smejo prevzeti deleža, ki je enak ali večji od tistega, ki ga ima v lasti Slovenija. Poleg Madžarske se predlagatelji zakona dogovarjajo še z nekaterimi drugimi državami, ob tem pa poudarjajo, da države investitorke s tem ne bi mogle poseči v lastniško strukturo Luke Koper ali pridobiti pravice do prednostnega usmerjanja železniškega prometa.

Načrtovan nujni postopek

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani pojasnil Leben, so osnutek zakona danes predstavili premierju Miru Cerarju, predsedniku SD Dejanu Židanu in predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu. Sklenili so, da bodo s postopkom sprejema zakona nadaljevali, torej ga do prihodnjega petka vložili v medresorsko usklajevanje. Leben ob tem načrtuje parlamentarno obravnavo po nujnem postopku, da se lahko do 14. julija uredi investitorske pogoje in prenese na družbo 2TDK.

Pristojni odbor državnega zbora bo sicer obravnaval tudi različico zakona, ki ga je pripravil Svet za civilni nadzor projekta drugi tir. Leben je dejal, da se lahko odbor odloči, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo. Na ministrstvu pa so že pred časom potezo sveta označili kot destruktivno. Leben ob tem opozarja, da bi zavlačevanje postopka upočasnilo pridobivanje evropskih sredstev in posledično privedlo do gospodarskih posledic za Luko Koper in celotno logistiko.

L. L.