Pariz poleg evra uvaja lokalno plačilno sredstvo la pêche

"Proizvodnjo in nakupe osnovnih izdelkov želimo vrniti na lokalno raven"

14. maj 2018 ob 09:00

Pariz - MMC RTV SLO

V pariških lokalnih trgovinah in podjetjih je od sobote naprej mogoče poleg z evrom plačevati tudi z lokalno enoto la pêche (breskev). Pariz je tako postal prva svetovna prestolnica z vzporedno valuto.

La pêche je od junija leta 2014 že poskusno plačilno sredstvo v kraju Montreuil, ki leži v bližini francoske prestolnice, kjer je s tem denarjem mogoče plačevati v okoli sto lokalnih trgovinah in podjetjih. Novosti sta se pridružila tudi bližnja kraja Bagnolet in Pré Saint Gervais, poroča Radio France.

V Parizu želijo z novostjo spodbuditi potrošnike in podjetja, naj se odločajo za nakupe v majhnih lokalnih trgovinah, da bi s tem spodbudili zaposlovanje domačinov in znižali transportne stroške. La pêche lahko uporabniki dobijo z menjavo evrov v menjalnicah, znak za valuto pa je oblika breskve, ki se nadaljuje v črko P. Za zdaj "breskve" še ni mogoče kupiti prek spleta, trenutno obstajajo le papirnati bankovci.

V Franciji obstaja že okoli 60 lokalnih denarnih valut, po vsem svetu pa jih je kar med 10.000 in 15.000. "Pariz je prva prestolnica, ki se je odločila za ta korak. Do zdaj še nismo imeli primera dvomilijonskega mesta, ki ob uradni uporablja tudi lokalno valuto, zato bo to za nas predstavljalo velik izziv," je dejal Lucas Rochette-Berlon, ustanovitelj skupine Une monnaie pour Paris. Slogan njihove skupine je "Misli globalno, deluj lokalno".

"Naša družba se trenutno sooča s štirimi velikimi krizami - ekološko, ekonomsko, družbeno in demokratično. Ukrepati moramo zdaj. Delovati moramo kot državljani, zato želimo z lokalno valuto proizvodnjo hrane in vsakdanjih potrebščin vrniti nazaj na lokalno raven. Želimo se boriti proti utajam davkov in špekulacijam, ki uničujejo naše gospodarstvo, in uporabiti lokalno valuto kot orodje državljanov, da znova prevzamejo moč nad gospodarstvom," je dodal Rochette-Berlon.

Lokalno valuto poznajo na primer tudi v britanskih mestih Brixton in Bristol in v pokrajini Berkshires v ameriški zvezni državi Massachussets.

"La monnaie locale la Pêche arrive à Paris"#CallMeByYourName pic.twitter.com/GgVz1OkWQt — Claire Underwood (@ParisPasRose) May 12, 2018

A. P. J.