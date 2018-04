Pipistrel zakopal lopato na Kitajskem

Temeljni kamen za letalski park v Jurongu

11. april 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 18:06

Jurong - MMC RTV SLO

Ajdovski Pipistrel je skupaj s kitajskim partnerjem v mestu Jurong (blizu Nanjinga) začel graditi tovarno letal, letališče z betonsko stezo, veliko stanovanjsko in turistično naselje ter športni center. Vrednost celotne naložbe znaša skoraj milijardo evrov, Pipistrel je vložil 350 milijonov.

Celoten letalsko-stanovanjski-turistični kompleks bo zrasel na 135 hektarjev velikem območju štiri kilometre pred v hitro se razvijajočem mestom Jurong. Do novo nastajajočega Letalskega parka Kitajci že gradijo krak povezovalne avtoceste in podzemne železnice.

"Na tem območju je bilo naselje z osemsto hišami. Bilo je močvirnato, neprimerno za življenje. Zdaj smo ves ta predel izsušili in utrdili, na njem bo zraslo moderno mesto z letalskim centrom. Vsem prebivalcem, ki smo jih s tega območja izselili, smo zgradili nadomestna stanovanja. Zdaj imajo zagotovo boljše pogoje za bivanje, mi pa v predmestju Juronga dobivamo moderno urbano središče. Pred letom smo se namreč odločili, da naše mesto dvignemo od obrti in manufakturnega dela k visokim tehnologijam," je povedal župan mesta Jurong Pan Qun.

Pipistrel se je skupaj s kitajskim partnerjem, preko katerega izvaža letala na Kitajsko, že dlje dogovarjal za skupno naložbo – in Jurong se je s svojo vizijo pokazal za pravo priložnost.

Letališče, tovarna letal in letalska akademija

Za gradnjo velikega letalskega centra je Pipistrel skupaj s kitajskim partnerjem ustanovil podjetje, v katerem je Pipistrel 51-odstotni, njegov kitajski partner pa 49-odstotni lastnik. Kitajski partner je zagotovil ostale sovlagatelje v ta mega projekt. Od 135 hektarjev jih je 53 namenjenih stanovanjski gradnji (več kot tisoč stanovanjem, prestižnim vilam, trgovskemu in športnemu središču), ostalo pa letališču z betonsko stezo, tovarni letal in letalski akademiji za šolanje pilotov.

"Tu bomo izdelovali naši dve letali - Alpha Electro in štirisedežno Panthero, razvijali pa bomo tudi devetnajstsedežno plovilo. Tovarna v Jurongu bo hkrati odskočna deska za izvoz letal v še najmanj enajst vzhodnih držav," napoveduje Ivo Boscarol, direktor in solastnik Pipistrela.

Njegov kitajski partner Danny Wu Hao še dodaja: »Kitajska je izjemen potencial v letalski industriji. To priložnost moramo izkoristiti. Seveda moramo najprej izobraziti delovno silo. Zato bomo najprej naše strokovnjake poslali na šolanje v Ajdovščino, ti pa bodo potem šolali ljudi pri nas. Seveda skupaj s Pipistrelovo ekipo. Prva letala bomo tu, v Jurongu, naredili že čez leto dni, zmogljivost bo 600 letal na leto. Zaposlili bomo dvesto ljudi. Za Jurong, eno najhitreje razvijajočih se mest na Kitajskem, je to izjemna priložnost.«

Na slovesnosti tudi vladna delegacija

Slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna so se poleg predstavnikov Pipistrela udeležili predstavniki kitajskih lokalnih oblasti, slovenska vladna delegacija pod vodstvom ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča in delegacija Občine Ajdovščina z županom Tadejem Beočaninom.

Minister Gašperšič je na slovesnosti poudaril: "Slovenija je ponosna na družbo Pipistrel in njene dosedanje dosežke. Za ta izjemni podvig Pipistrela na Kitajskem pa smo svoj kamenček v mozaik postavili tudi mi. Slovenska in kitajska agencija za letalstvo sta aprila 2016 podpisali tehnični sporazum, ki omogoča in olajšuje postopke medsebojnega priznavanja tipskih certifikatov ultraletalnih naprav – atestov, ter s tem omogoča hitrejše postopke pri izvozu oziroma uvozu posameznih letal. Na podlagi tega sporazuma je kitajska javna agencija za civilno letalstvo do zdaj certificirala že štiri tipe Pipistrelovih letal."

Mojca Dumančič, TV Slovenija