Politična volja za zaščito NLB-ja pred izplačili na podlagi razsodb hrvaških sodišč

16. marec 2018 ob 19:15,

zadnji poseg: 16. marec 2018 ob 19:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kaže, da bi lahko vlada še v tem mandatu NLB zaščitila z dopolnitvijo ustavnega zakona, ki sta jo predlagali SDS in NSi. NLB-ju so tako prepovedali izplačilo kakršnih koli zahtevkov na podlagi sodb hrvaških sodišč.

Ker naj bi NLB pred kratkim na lastno roko poplačal zahtevek iz ene od sodb hrvaških sodišč zaradi prenesenih deviznih vlog v nekdanji Ljubljanski banki (LB), ki naj bi po neuradnih podatkih znašal več kot 800.000 evrov, so v SDS-u in NSi-ju pripravili ustavni zakon, s katerim bi NLB-ju prepovedali izplačilo kakršnih koli zahtevkov na podlagi sodb hrvaških sodišč.

Čeprav so nekatere stranke še previdne, se za zdaj nakazuje politična volja, da bi lahko še v tem mandatu NLB zaščitili z dopolnitvijo ustavnega zakona, ki sta ga v državnem zboru vložili opozicijski stranki. Za potrditev je potrebna dvotretjinska večina, zbrali pa so že dovolj podpisov za izredno sejo, na kateri bi DZ obravnaval ustavni zakon.

Gre za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. SDS in NSi predlagata tri nove člene, s katerimi bi med drugim, kot je v četrtek povzel predsednik SDS-a Janez Janša, NLB-ju prepovedali izplačilo kakršnih koli zahtevkov na podlagi sodb hrvaških sodišč. Če bi se to vendarle zgodilo, bi morala na podlagi odločitve vlade prek Finančne uprave nemudoma, brez sodnih postopkov in kakršnih koli zavlačevanj, slediti kompenzacija. Furs naj bi ta denar, kot predlagajo, izterjal od hrvaških družb v večinski državni lasti, poleg tega pa naj bi vlada uvedla sankcije zoper tiste tuje banke, ki bi skušale operacionalizirati nezakonite sodbe hrvaških sodišč.

Brglez: Rešitev, pametnejša od nekaterih drugih

Dopolnitev ustavnega zakona, kot jo predlagata SDS in NSi, je tudi po mnenju predsednika DZ-ja Milana Brgleza ena od možnosti, ki je "celo pametnejša od nekaterih drugih, za katere je bila zadolžena samo vlada". Dodal je:"Vidim strokovne razloge, zakaj bi to sprejeli, tako mednarodnopravne kot tudi druge."

Kljub temu meni, da izredna seja DZ-ja glede ustavnega zakona ne more biti izvedena, dokler na predlagano rešitev mnenja ne poda Evropska centralna banka. Razen če bi predlog dopolnitve prilagodili na tak način, da ne bi potrebovali mnenja ECB-ja, kar bi pospešilo iskanje rešitve, je še pojasnil Brglez. Na vprašanje, ali bo SMC predlog podprl, je Brglez za STA zagotovil, da bo stranka poskušala na ustrezen način podpreti tisto, kar bo zaščitilo NLB.

Podpora poslancev

Tudi Alenka Bratušek meni, da je mogoče ustavni zakon spremeniti tako, da mnenje ECB ne bi bilo potrebno in podobno kot Janša dodaja: "Ne moremo se posloviti iz DZ, dokler ne rešimo največje težave, to je zaščitimo NLB pred hrvaškim plenjenjem."

Podporo DeSUS-a ustavnemu zakonu je že pred dnevi napovedal njihov predsednik Karl Erjavec, hkrati pa v stranki opozarjajo, da je sprejem zakona odvisen predvsem od SMC-ja, saj potrebuje dvotretjinsko večino. Iz SD-ja in Levice stališča glede ustavnega zakona še niso sporočili.

Bojan Dobovšek iz Dobre države predlog podpira, a pravi, da bi bila za NLB najboljša rešitev prodaja: "Potem pa naj Hrvaška svoje zahteve pošilja novim lastnikom, če si bo seveda sploh upala," je še dejal Dobovšek.

La. Da.