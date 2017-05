Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Če bo šlo vse po načrtih, bi bila prodaja polovice banke lahko končana sredi junija. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prodaja NLB-ja naj bi stekla v teh dneh. Bo polovica prodana že junija?

Delnice naj bi prodajali po korakih

10. maj 2017 ob 10:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada naj bi v teh dneh dobila soglasje Evropske komisije k prošnji za postopno prodajo NLB-ja, državni holding pa bo nato sprožil postopke za prodajo delnic po metodi IPO.

Vlada je sredi aprila Evropsko komisijo zaprosila za spremembo zavez glede prodaje NLB-ja, po kateri bo 75 odstotkov minus eno delnico banke prodala v več korakih. Predlagala je, da do konca tega leta proda najmanj 50 odstotkov banke, preostalo pa do konca 2018. Soglasje naj bi komisija državi posredovala v teh dneh.

Nadzorni svet SDH-ja bo nato na izredni seji odločal o zeleni luči za začetek prodajnega postopka po metodi prve izdaje delnic (IPO). Ravno zaradi odločanja o NLB-ju je sodišče na predlog prvega nadzornika SDH-ja Damjana Beliča za člana sveta imenovalo Igorja Kržana, saj sta člana le še Duško Kos in Barbara Smolnikar, ki pa se kot predsednica uprave NLB Vita zaradi potencialnega konflikta interesov izloča iz odločanja vsega, kar je v povezavi z NLB-jem.

Holding bo nato objavil namero za kotacijo delnic banke na Ljubljanski in predvidoma Londonski borzi. Tej običajno v 14 dneh sledi objava prospekta, s katerim mora soglašati Agencija za trg vrednostnih papirjev, z razponom cene za delnico banke ter z datumom, do katerega bodo lahko zanimanje za nakup delnic izkazali vlagatelji. Njihove ponudbe bodo zbirali na predstavitvah po finančnih centrih v ZDA in Evropi, te pa bodo vodile k oblikovanju končne cene.

Ceno bodo potrdili nadzorniki SDH-ja, morda tudi vlada

Končno ceno bo potrdil nadzorni svet SDH-ja, ob izkušnjah iz preteklosti pa bi lahko pristala tudi v presoji na vladi. V vsakem primeru bo ključna za dokončno odločitev o prodaji NLB-ja, h kateri se je država zavezala leta 2013 v zameno za soglasje Evropske komisije k sanaciji banke z državno pomočjo. Če bo šlo vse po načrtih, bi bila prodaja polovice banke lahko končana sredi junija, nato pa bi delnice NLB-ja lahko začele kotirati na borzi.

T. K. B.