Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nama s sedežem na Slovenski cesti v Ljubljani je bila prva slovenska veleblagovnica, ustanovljena leta 1946. Foto: BoBo Sorodne novice Lastniki Name bodo trgovsko podjetje prodajali le še do konca meseca Dodaj v

S prodajo Name ne bo nič: prispela ni niti ena zavezujoča ponudba

Cena delnice se trenutno giblje pri 23 evrih

10. oktober 2017 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, KD Kapital in Triglav skladi, ki so skupaj prodajali trgovsko podjetje Nama, do konca septembra niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup te družbe.

Zato je prenehal veljati tudi njihov, decembra 2015, sklenjen sporazum o skupnem nastopu pri prodaji, je sporočila Zavarovalnica Triglav, ki je koordinator podpisnic sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic Name. Namen sporazuma "je bila čim bolj optimalna izvedba postopka prodaje delnic, za kar si bodo obstoječi lastniki družbe tudi v prihodnje prizadevali," so prek spletne strani Ljubljanske borze še sporočili iz zavarovalnice.

Za Namo naj bi bilo v tem času nekaj zanimanja, eden od interesentov, trgovska družba Kompas Shop, je spomladi izpeljala ponudbo za prevzem Name. V njej je za delnico ponudila 20 evrov v denarju, sprejelo pa jo je manj kot odstotek delničarjev Name. Na Ljubljanski borzi se njihova cena trenutno giblje pri 23 evrih. Na zadnji dan preteklega leta je bila knjigovodska vrednost delnice ocenjena na 10,93 evra.

Glavna vrednost družbe: njene nepremičnine

Nama s sedežem na Slovenski cesti v Ljubljani je bila prva slovenska veleblagovnica, ustanovljena leta 1946. V lasti ima še veleblagovnico v Škofji Loki, več nepremičnin, ki jih oddaja v najem, trgovske površine, skladišča in pisarne ter počitniške zmogljivosti na Pokljuki in v Novigradu. Kot je pred časom pisal Dnevnik, so glavna vrednost družbe njene nepremičnine, pri čemer je ta praktično brez dolga. Družba je glede nepremičnine v Škofji Loki z občino konec lanskega leta podpisala predpogodbo o prodaji, po kateri jo bo občina odkupila do leta 2019.

Družba Nama je v polletju ustvarila 7,24 milijona evrov čistih prihodkov, kar je osem odstotkov več kot v istem obdobju lani. Vknjižila je 106.470 evrov čistega dobička, potem ko je imela lani v istem času 157.932 evrov izgube.

T. K. B.