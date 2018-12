Sava ima v lasti več kot 45 odstotkov Hotelov Bernardin

S prevzemno ponudbo so pridobili 7,61 odstotka vseh delnic

1. december 2018 ob 11:15

Piran - MMC RTV SLO, STA

Družba Sava je s prevzemno ponudbo za preostale delnice Hotelov Bernardin, ki jo je objavila skupaj z drugimi državnimi lastniki te družbe, pridobila 7,61-odstotni delež. Svoj delež je tako povečala na okoli 45,4 odstotka.

Prevzemna ponudba, ki jo je Sava objavila skupaj z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnico Triglav in Kapitalsko družbo (Kad), je potekala od 30. oktobra do 28. novembra in so jo sprejeli 103 delničarji s skupno 1,221.161 delnicami oz. 7,61 odstotka vseh delnic. Ker prevzemni prag ni bil določen, se ponudba šteje za uspešno. Sava je sicer za delnico ponujala 1,26 evra in bo za pridobljeni delež odštela nekaj več kot 969.000 evrov.

Sava je svoj delež v Hotelih Bernardin povečala na 45,39 odstotka. DUTB ima 35,3-odstotni, Zavarovalnica Triglav 3,4-odstotni, Kad pa 0,02-odstotni delež.

Sava je bila za prevzem Hotelov Bernardin že dokapitalizirana za 4,7 milijona evrov, skupščina pa bo v tem mesecu odločala še o dodatni dokapitalizaciji v višini 5,05 milijona evrov. Po pisanju medijev pa ji ni uspelo pridobiti 9,17-odstotnega deleža Gorenjske banke v Hotelih Bernardin.

V ozadju Miodrag Kostić?

Kot sta poročala časnika Delo in Dnevnik, naj bi srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki obvladuje Gorenjsko banko, pri nadzornikih banke dosegel, da banka ni sprejela ponudbe, čeprav je uprava banke to predlagala.

Poleg tega je Kostić prek družbe M & V Investments v prvi polovici novembra od Deželne banke Slovenija odkupil 0,95 odstotka delnic Hotelov Bernardin. S tem je presegel 10-odstotni delež, kar pomeni, da ga glavni delničar v prihodnje ne bo mogel iztisniti iz lastništva.

V Kostićevi MK Group so za Primorske novice povedali, da izvajajo le aktivnosti za ohranjanje vrednosti deleža v Hotelih Bernardin in da so sedaj osredotočeni na nakup Istrabenzovih hotelov.

Kostić, ki je med ponudniki za družbo Istrabenz Turizem, ki ima v lasti šest hotelov na Obali, naj bi želel tudi lastništvo Save. Kot je v petek poročal spletni portal Siol, želi Kostić kupiti 41,7-odstotni delež Save, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega finančnega sklada York Global Finance Offshore. Ob Yorku je največja lastnica Save država, ki ima prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kada v lasti 45 odstotkov delnic.

Kostićevi načrti se tako prekrivajo z državnimi. Strategija razvoja turizma, ki jo je sprejela prejšnja vlada, namreč predvideva upravljavsko in lastniško konsolidacijo v turizmu, kjer je država pomemben lastnik. Savina namera za prevzem Hotelov Bernardin je bila po oceni gospodarskega ministra Zdravka Počivalška začetek te konsolidacije.

