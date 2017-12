Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Spodbuda projektnemu podjetju naj bi se po načrtih večkratno povrnila, saj bo v naslednjih treh letih samo od davkov in prispevkov v povezavi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo 4,2 milijona evrov, celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Slovenijo pa naj bi znašali nekaj več kot 80 milijonov evrov. Foto: BoBo Sorodne novice 105-milijonska Novartisova naložba v novo Lekovo tovarno na Prevaljah Prevaljski obrat Leka bodo širili in dodatno zaposlovali Dodaj v

Sedem državnih milijonov za Lekov proizvodni obrat na Koroškem

Začetek enačenja domačih in tujih investitorjev

29. december 2017 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za gospodarstvo je z Lekom sklenilo pogodbo o subvenciji v vrednosti sedmih milijonov evrov, ki bo izplačana v treh letih, namenjene za gradnjo novega proizvodnega objekta na Prevaljah.

Lek bo na Prevaljah namreč zgradil nov proizvodni objekt z vključeno visokotehnološko opremo za proizvajanje penicilinskega izdelka - širokospektralnega antibiotika.

Začetna investicija bo vredna 70,228 milijona evrov in bo v prvi fazi zagotovila 141 delovnih mest, so pojasnili na ministrstvu. Dodali so, da so s tem začeli enačitev tako domačih kot tujih investitorjev.

"Lek je vložil dokumentacijo za pridobitev državne spodbude, saj verjamemo, da je podpora države tujim naložbam v Sloveniji nujna za izboljšanje privlačnosti slovenskega poslovnega prostora ter konkurenčnosti slovenskega gospodarstva," so pojasnili v farmacevtskem podjetju in dodali, da je državna spodbuda naložbi na Prevaljah prvi tovrstni primer podpore Novartisu v Sloveniji.

Predstavlja sicer manjši del naložbe, saj bodo več kot 90 odstotkov vrednosti celotne naložbe predstavljala lastna Novartisova sredstva.

Povrnitev v obliki davkov

Spodbuda projektnemu podjetju naj bi se po načrtih večkratno povrnila, saj bo v naslednjih treh letih samo od davkov in prispevkov v povezavi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo 4,2 milijona evrov, celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Slovenijo pa naj bi znašali nekaj več kot 80 milijonov evrov.

Poleg tega ima spodbuda tudi nefinančne učinke, kot so prepoznavnost Slovenije kot do tujih investitorjev prijazno okolje, zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje vplivov na okolje in podobno.

Ena največjih investicij

Lek bo na Prevaljah, kjer sicer že 40 let poteka proizvodnja širokospektralnega antibiotika, zgradil nov proizvodni obrat ob obstoječi lokaciji ter skladišča. Investicija bo ena izmed največjih investicij na Koroškem in tudi v Sloveniji, glede na obstoječo tovarno pa bo pomenila strateški korak v smeri racionalizacije in modernizacije celotne tovarne.

Celotna vrednost naložbe je 105 milijonov evrov, od tega v prvi fazi 70 milijonov evrov. To je največja dozdajšnja naložba Novartisa v Sloveniji. "Novartis s to naložbo potrjuje svojo namero dolgoročnega delovanja v slovenskem prostoru. Od leta 2003 je v Sloveniji vložil že več kot 1,9 milijarde evrov, od tega več kot eno milijardo evrov za razvoj, drugi del pa za posodobitve in širitve proizvodnih zmogljivosti," navajajo v Leku.

Naložba na Prevaljah prinaša predvidoma okoli 150 novih delovnih mest. Novartis je sicer v zadnjih petih letih v Sloveniji skupno zaposlil več kot 1.400 novih sodelavcev.

T. H.