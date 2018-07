Sindikata in vodstvo Fraporta podpisali aneks h kolektivni pogodbi

Sindikalisti v preteklosti večkrat opozorili na kršitev delavskih pravic

27. julij 2018 ob 11:27

Brnik - MMC RTV SLO, STA

Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta s poslovodstvom družbe Fraport Slovenija ta teden podpisala aneks h kolektivni pogodbi.

Sindikata sta aprila na Letališču Jožeta Pučnika pripravila protestni shod zaposlenih v Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, in njihovih podpornikov. Na njem so znova opozorili na kršitve pravic delavcev, ki pa jih je vodstvo družbe odločno zanikalo.

Zbrani na protestnem shodu so s transparenti sporočali, da gre letalski promet gor, njihove pravice pa dol, da imajo dovolj obljub, da njihovi sodelavci odhajajo in da njihove zahteve, med katerimi je vsakoletno usklajevanje plač z inflacijo, predstavljajo manj kot odstotek dobička družbe.

Sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc je takrat pojasnil, da kljub trudu predstavnikov obeh sindikatov, da se vendarle sklene dogovor, s katerim se ne bi poseglo v pravice zaposlenih, Fraport Slovenija ni bil pripravljen niti na najmanjši kompromis. "Protestni shod smo organizirali, ker je poslovodstvo ob grobih posegih v naše pridobljene pravice enostavno zaključilo pogajanja," je poudaril.

V vodstvu Fraporta Slovenija so takrat vse očitke gasilskega sindikata zavrnili in dodali, da so zadeve v novi podjetniški kolektivni pogodbi urejene enako kot v prejšnji. Znova so poudarili, da nova pogodba delavcem zagotavlja celo višje plače in vsakoletni dvig plač za 0,8 odstotka. Nadgradili so tudi sistem napredovanj, so še pojasnili ob aprilski stavki.

Sa. J.