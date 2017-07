Slovenski turizem ruši rekorde, dolgoročne turistične strategije še vedno ni

Strategija bi morala biti končana do marca

31. julij 2017 ob 19:55,

zadnji poseg: 31. julij 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slovenija, kljub uspešnosti slovenskega turizma, še vedno nima strategije, v kateri bi bili zapisani dolgoročni cilji in dejavnosti naše države na turističnem področju.

Strategija, ki bo slovenske davkoplačevalce stala 64 tisoč evrov, bi morala biti glede na razpis končana že marca, vendar je glavni nosilci turistične dejavnosti še niso videli. Na ministrstvu za gospodarstvo so s pojasnili skopi in so poslali zgolj 30 strani izvlečkov.

Omenjena strategija bi morala biti končana do marca, rok je bil podaljšan do junija. 31. julija strategije še nimamo. Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da je v medresorskem usklajevanju. Vendar besedilo ni usklajeno niti s predstavniki turističnega gospodarstva.

Nekdanja ministrica Cerarjeve vlade Klavdija Štalcer, zdajšnja direktorica turistično gostinsko zbornice pravi, da je zaradi že potrjenih in izdelanih akcijskih planov s področja turizma pomembno, da bo strategija usklajena z gospodarstvom. A videli ali prejeli je še niso.

"Zdelo bi se mi nepojmljivo, da vsebine akcijskega načrta ne bi bile usklajene z vsebinami strategije razvoja slovenskega turizma, zato je še toliko bolj pomembno, da vidimo ta dokument," pravi Štalcerjeva.

Strategije niso videli niti slovenski turistični strokovnjaki in profesorji, ki sooblikujejo vse strateške dokumente s tega področja, pravi profesorica Maja Uran Maravič, ki je med drugim napisala tudi turistično strategijo Ljubljane.

"Trenutno je ministrstvo izdalo samo izvleček iz delavnic na 26 straneh. Ta izvleček daje samo seznam ukrepov, ki jih nameravajo izvesti, ne pa tudi aktivnosti, kdo bo to izvajal, finančnih sredstev namenjenih zato itd.," opozarja Maja Uran Maravič.

Strategijo pripravljajo Hrvati

Na razpisu za izdelavo slovenske turistične strategije je zmagalo hrvaško podjetje Horwath Consulting, ki je izpolnjevalo vse pogoje, med drugimi tega, da je že kdaj pisalo strategijo.

V prijavi so kot referenco navedli državo Kazahstan. Tokrat so se na razpis prijavili še z dvema slovenskima strokovnjakinjama s področja turizma, profesoricama z ljubljanske ekonomske fakultete. Skupina je na razpisu ponudila tudi najnižjo ceno 64 tisoč evrov. Kdaj bo strategija dokončna in javno objavljena, za zdaj ni znano.

Nataša Markovič, TV Slovenija