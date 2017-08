Suša vinogradnike prisilila v zgodnjo trgatev

Kakovost vina bo kljub temu na visoki ravni

13. avgust 2017 ob 11:32

Ljubljana - STA, MMC RTV SLO

Zaradi suše je grozdje začelo prisilno zoreti, zato bodo vinogradniki na Ormoškem, Metliškem in Bizeljskem trgatev opravili že v drugi polovici avgusta. Kljub nenaklonjenemu vremenu vinarji pričakujejo, da bo kakovost vina na visoki ravni.

Enolog največje slovenske vinske kleti P&F Jeruzalem Rok Jamnik pojasnjuje, da je letos zaradi posledic pozebe, suše in ponekod tudi toče pridelek okoli 20 odstotkov manjši od letnega povprečja. Tudi trgatev, ki jo bodo opravili v zadnjem tednu avgusta, je razmeroma zgodnja, saj so v zadnjih desetletjih grozdje začeli obirali šele septembra.

"Zaradi suše se grozdje že mehča, ima dobro razvito aromatiko, a sladkorji so še razmeroma nizki, kisline pa razmeroma visoke," pojasnjuje Jamnik in dodaja, da je trenutna količina še zadovoljiva, pričakujejo pa lahko dobro, razmeroma visokokakovostno trgatev, saj je grozdje zdravo. Največja težava pa bi bil dolgotrajen dež, ki bi oviral trgatev.

Suša zaustavila rast mladik

Zaradi suše so najbolj prizadete trte chardonaya in rizlinga, pa pojasnjuje Martina Legan Janžekovič iz vinske kleti Metlike. "Trta je cvetela neenakomerno, kar se kaže tudi v strukturi grozdja, saj imajo na istem grozdu zrele jagode in majhne, nezrele," je dejala. Trgatev se bo tudi na Metliškem začela prej kot po navadi, in sicer v začetku septembra

Ob tem je izpostavila, da je sušni stres na vinski trti zaustavil rast mladik, listi so postali usnjati, zavihali so se navzgor. Grozdne jagode so postale uvele, rahlo modrikaste barve, prisilno je začel dozorevati tudi enoletni les, kar bi po mnenju Legan Janžekovičeve lahko imelo negativen vpliv na nastavek grozdja v prihodnjem letu in na prezimovanje. Izpad pridelka Legan Janžekovičeva težko ocenjuje, poudarila je, da bo občuten.

Na bizeljskem največ težav zaradi toče

V Peninah Istenič, ki imajo trte na Bizeljskem, pa suša ni imela velikega vpliva, saj so na tem območju vodne zaloge dovolj velike, je pojasnil Miha Istenič. Trte so sušo normalno preživele, imeli pa so težave s pozebo in točo, ki jim je prepolovila pridelek. Povprečno letno proizvedejo okoli 100.000 litrov vina, letos ga pričakujejo okoli 50.000 litrov.

Trgatev bodo glede na vreme začeli že naslednji teden oz. najkasneje v 10 dneh, po navadi jo sicer začnejo sredi septembra. Istenič pričakuje odličen letnik, a je opozoril, da se lahko do trgatve zgodi še marsikaj. Tudi oni se najbolj bojijo dolgotrajnega dežja in toče.

L. L.