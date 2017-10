Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Glede investicije Škotov v Braslovčah je državni sekretar dejal, da so obravnavali njihovo vlogo za subvencijo in investicijo podpirajo. Ponujeni znesek so jim tako sporočili, je pa dejstvo, da Slovenijo pri finančni pomoči omejujejo evropska pravila, je spomnil. Foto: BoBo Dodaj v

Švicarski Lonstroff bo postavil tovarno v Logatcu

V igri še dve investiciji: Škoti v Braslovčah in Turki v Novem mestu

2. oktober 2017 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ministrstvu za gospodarstvo so za TV Slovenijo potrdili, da bo švicarska družba Lonstroff, ki je del japonske skupine Sumitomo Rubber Industries, postavila tovarno medicinskih elastomerov v Logatcu.

Po navedbah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija bodo Švicarji oživili industrijsko degradirano območje. Ob tem je dodal, da so obžalovali, da se investitor ni odločil za tovarno na katerem od območijh z višjo stopnjo brezposelnost.

Kot je nedavno poročal časnik Delo, investitor še ni podpisal pogodbe z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je lastnica več kot 110.000 kvadratnih metrov zemljišča na območju nekdanje tovarne KLI Logatec. Prav tako komisija gospodarskega ministrstva še ni odločala o višini subvencije, bi pa naj ta predvidoma dosegla med 10 in 15 odstotkov od skupno 40 milijonov evrov vredne investicije.

V igri še dve investiciji

Na ministrstvu čakajo še odločitvi glede dveh tujih investicij. Prva je morebitna investicija škotskega družinskega podjetja BSW Timber Group, ki naj bi vzpostavilo lesni center na Gomilskem v občini Braslovče, druga pa glede turškega podjetja TKG Automotive, ki je eden od dobaviteljev novomeškega Revoza, ki izdeluje avtomobilske komponente iz kovine. Po navedbah Dela bi v obratu, Turki želijo obrat v bližini Revoza in avtocestnega križa, v prvi fazi dobilo delo med 100 in 150 delavev. Turška družba z okoli 800 zaposlenimi in 80 milijoni evrov prihodkov sicer sodeluje z Renaultom, Toyoto, Hondo, Fiatom, Hyundaijem in drugimi.

