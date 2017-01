Terme Čatež zaradi dolgov v preventivno prestrukturiranje

To ne bo vplivalo na redno poslovanje, pravijo

3. januar 2017 ob 18:19

Čatež ob Savi - MMC RTV SLO/STA

Sodišče je uradno začelo postopek preventivnega prestrukturiranja Term Čatež. Postopek so predlagali v družbi sami in je namenjen izključno prestrukturiranju dolgov do bank.

Postopek preventivnega prestrukturiranja je namenjen temu, da se družbi Terme Čatež in njenim finančnim upnikom omogoči, da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvedejo ustrezne ukrepe prestrukturiranja finančnih obveznosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da postopek ne vpliva na redno poslovanje družbe in njenih obveznosti do dobaviteljev, države, zaposlenih in drugih deležnikov.

Terme Čatež so sicer v prvih treh četrtletjih preteklega leta ustvarile 23,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je slaba dva odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja so na letni ravni okrepili za 13 odstotkov, na 4,2 milijona evrov. Družba, ki ima več kot 400 zaposlenih, je v omenjenem obdobju bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) na letni ravni povečala s 7,1 milijona evrov na 7,4 milijona evrov.

A. Č.