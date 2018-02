Teš 6 bodo spet ustavili zaradi zamenjave kolektorja

Teš 6 je bil od začetka delovanja leta 2015 večkrat v okvari

8. februar 2018 ob 11:06

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) bo predvidoma ponovno ustavljen maja, ko bodo zamenjali kolektor. Redni remonti bodo potekali vsaka tri leta.

Teš 6 je bil od začetka delovanja leta 2015 večkrat v okvari, večkrat se je tudi samodejno ustavil. Vendar v Tešu ponavljajo, da se blok lahko postavi ob bok primerljivim evropskim termoelektrarnam.

Zadnjič se je Teš 6 samodejno ustavil v nedeljo, ko je prišlo do motnje signala na razžvepljevalni napravi, to pa je vplivalo na delovanje kotlovske zaščite. "Nedeljski izpad spada v kategorijo samodejne ustavitve, povzročene zaradi motenj v tehnološkem procesu ob delovanju tehnološke zaščite blokov," so navedli v Tešu.

Številne ustavitve

Šesti blok je bil načrtno ustavljen med 19. decembrom in 8. januarjem, ko so izvedli preglede opreme in garancijska popravila kolektorja pare zaradi nevarnosti pojava razpok.

Pred tem se je zaradi odpovedi na krmilno-zaščitnem sistemu upravljanja turbinske zaščite samodejno ustavil konec lanskega novembra, sicer pa se je od začetka poskusnega delovanja maja 2015 že nekajkrat ustavil.

Gradnja Teš 6 je zahtevala okoli 1,43 milijarde evrov.

Prvič se je to zgodilo oktobra 2015, ko je prišlo do izpada 400-kilovoltnega daljnovoda na Podlogu, kar je povzročilo izpad prenapetostne zaščite na bloku šest. Naslednji izpad bloka se je zgodil maja 2016 zaradi prekinitve delovanja črpalke kondenzata.

Načrtovana ustavitev bloka 6 se je zgodila junija 2016, ko se je Teš lotil sanacije iniciala razpoke na kolektorju ponovnega pregrevanja. Šlo je za popravilo iz garancije, katerega stroške je poravnal dobavitelj glavne tehnološke opreme za blok 6, Alstom.

Prav tako so ga ustavili tudi lanskega oktobra zaradi odprave manjših garancijskih zahtevkov in izvedbe nujnih vzdrževalnih del.

G. C.