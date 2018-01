Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 26 glasov Ocenite to novico! V primeru izgube kreditne kartice boste po novem plačali le za prvih 50 nezakonito porabljenih evrov. Foto: Reuters Posameznik bo lahko paketno potovanje prenesel na drugega potnika. Foto: Reuters Dodaj v

Trgovci ne smejo več zaračunavati provizij za plačilo s kreditno kartico

Paketno potovanje lahko prenesete na drugega

2. januar 2018 ob 10:15

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Novo leto prinaša tudi niz novosti evropskim potrošnikom. Ker je tudi uveljavljanje potrošniških pravic pogosto odvisno od tega, koliko se jih ljudje zavedajo, je evropska potrošniška organizacija BEUC pred tokratnimi prazniki posebej izpostavila štiri svežnje novosti, ki jih prinaša spremenjena evropska zakonodaja.

Bolgarskemu predsedstvu Evropske unije pa je BEUC poslal 60 strani dolg memorandum s priporočili glede predlogov zakonodaje Evropske unije, ki je še v postopkih, tako da bo tudi ta prijazna do potrošnikov.

Novosti zadevajo paketna potovanja, to so turistični aranžmaji, ki vključujejo več storitev, na primer nastanitev in prevoz. Odslej bodo morali ponudniki potrošniku omogočiti, da paketno potovanje prenese na drugega potnika. Nova evropska direktiva jim nalaga tudi, da jasno objavijo podrobnosti aranžmaja. V primeru izrednih okoliščin bo potrošnik pred odhodom potovanje lahko odpovedal. Kot poudarja BEUC, so te novosti dobrodošle, a bo ključno, kako jih bodo države članice uveljavljale.

Pomembna novost je prepoved zaračunavanja provizij za plačilo s kartico. Po 13. januarju to ne bo več dovoljeno, pa naj gre za nakup letalske vozovnice ali sendviča. Izjeme bodo American Express ali PayPal. Če bo kartico kdo zlorabil, še preden boste uspeli prijaviti krajo ali izgubo, boste po novem krili le prvih 50 nezakonito porabljenih evrov in ne več 150 kot doslej.

Evropska potrošniška organizacija z novim letom pričakuje tudi boljšo zaščito malih vlagateljev. Finančne družbe, torej banke, zavarovalnice in upravljavci premoženja, bodo morali oblikovati svoje produkte skladno s posebnimi potrebami potrošnikov in razkriti morebitni konflikt interesov. Vsak naložbeni produkt pa bo moral spremljati tri strani dolg dokument, na katerem bodo razumljiva pojasnila o ključnih lastnosti produkta, tako da jih bodo potrošniki laže razumeli in jih bodo med seboj lahko tudi primerjali.

Pomembne novosti potrošnike čakajo tudi med letom - od aprila naprej bodo na primer lahko uporabljali naročniške videe na zahtevo, glasbo in videoigrice tudi med potovanji po EU-ju.

Erika Štular