Poudarki Inšpekcija meni, da se je zdrs v MDK-ju zgodil zaradi odsotnosti vodstva, saj je izvršni direktor zaradi bolniškega dopusta že dalj časa odsoten Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Uprava za varno hrano je zaradi slabega higiensko tehničnega stanja za en mesec zaprla obrat MDK-ja. Foto: BoBo Sorodne novice Obrat Mesnin dežele Kranjske v Ljubljani zaprli zaradi težav s higieno Dodaj v

Uprava za varno hrano zagotavlja, da so izdelki MDK-ja, ki so še na trgu, varni

Obrat Mesnin dežele kranjske so inšpektorji zaprli

25. januar 2018 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak zagotavlja, da so izdelki, ki so na trg šli pred zaprtjem obrata Mesnin dežele Kranjske (MDK), v povprečju enako varni kot drugi izdelki na trgu. Obrat zaradi slabega stanja ostaja zaprt.

Čeprav v primeru MDK-ja niso našli tipa serije izdelka, ki ne bi smel biti na trgu, pa v obratu vlada stanje, zaradi katerega ne morejo dovoliti, da se proizvodnja nadaljuje. "Del tega, da se dajo na trg varni izdelki, je obvladovanje procesa. Mi smo v MDK-ju ugotovili, da se ti procesi ne obvladujejo dovolj," je dejala in dodala, da varnost temelji na dobrih notranjih kontrolah.

Če bi našli izdelek, ki ne bi bil varen za kupce, bi bila npr. presežna mikrobiološka vrednost ali kaj podobnega, se sicer takoj odločijo za umik ali odpoklic izdelka, kar tudi javno objavijo, je še dejala Bizjakova in dodala, da so obrat začasno zaprli poleg nepopolnih notranjih kontrol tudi zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja in neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo.

Zdrs zaradi daljšega bolniškega dopusta

Inšpekcija je MDK-ju zaradi omenjenih razlogov izdala 11 ureditvenih odločb, od tega so trikrat zaprli posamezne prostore obrata, pralnico prevoznih sredstev, črevarno, vamparno, prepovedali so tudi uporabo prostorov in opremo pri proizvodnji poltrajnih izdelkov. Bizjakova je ob tem pojasnila, da so podobno velike obrate zapirali v obdobju sprejemanja evropskega pravnega reda in do konca prehodnega obdobja, do leta 2006, potem pa tako drastičnih ukrepov pri tako velikih proizvodnih obratih ni bilo.

MDK-ju so že pred zaprtjem obrata prepovedali uporabo večjih količin mesa, ker npr. ni bilo sledljivosti ali vzdrževanja temperaturnega režima. A so to korekcije, ki se zgodijo, še preden živilo doseže kupca oz. se prepovedano meso ni uporabilo. Ob tem je Bizjakova dejala, da so slovenski obrati večinoma dobri, MDK pa je doživel zdrs, ki je povezan z odsotnostjo izvršnega direktorja zaradi bolniškega dopusta.

L. L.