V dveh letih naj bi doživeli novo krizo

13. junij 2018 ob 06:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Svetovno prvenstvo v nogometu je do zdaj praviloma pomenilo dobre novice za borzo države gostiteljice. Bi bilo torej smiselno malce pozabiti na zahodne trge in del denarja vložiti na ruski trg?

"Zelo optimistični smo glede Rusije. Vse dogajanje, povezano s sankcijami in nizkimi cenami energentov, je državo prisililo, da se je odprla tujim državam, predvsem Kitajski. Podjetja so trenutno med najcenejšimi na svetu in v mnogih primerih je vrednost delnic na ravni knjigovodske. Če primerjamo s primerljivimi trgi, bi morale zrasti v nekaterih primerih tudi za 100 odstotkov, da bi šele dosegli povprečje. Sankcije se bodo začele ukinjati, cene energentov so se že popravile in se še bodo in vse to bo imelo zelo pozitiven učinek. Poudariti pa moram, da sta tako Rusija kot tudi Balkan primerni regiji za vlagatelje, ki investirajo za minimalno dobo petih let," menijo analitiki Vzajemci Skupine.

Fed naj bi danes drugič letos zvišal obresti

Na Wall Streetu se je teden začel mirno in brez večjih nihanj, potem ko je prejšnji teden Dow Jones poskočil za zavidljivih 2,76 odstotka. Razplet vrha držav G7 niti ni preveč vplival na trgovanje, prav tako ne srečanje Trump – Kim. Morda bo trge premaknila ameriška centralna banka. Da bo Fed danes po dvodnevni seji obresti zvišal na raven med 1,75 in 2,0 odstotka, se zdi že gotovo dejstvo, bolj pomembno pa bo razbrati namige, ali bodo šle obresti letos navzgor le še enkrat ali pa morda dvakrat. V četrtek sledi še zasedanje Evropske centralne banke. Večina meni, da bo ECB konec leta končal program odkupovanja obveznic (QE), v drugi polovici naslednjega leta pa bi sledilo še zvišanje obrestne mere.

Če kihne Amerika, se prehladi ves svet

Zaostrovanje denarne politike na obeh straneh Atlantika za gospodarstvo in finančne trge načeloma ni dobra novica, saj to pomeni višje stroške financiranja in nižje dobičke, pa tudi manjšo gospodarsko rast. "Glede na napovedi analitikov obstaja precejšnja verjetnost, da bomo v roku dveh let doživeli novo krizno obdobje. Če smo se še pred petimi meseci navduševali nad sinhrono gospodarsko rastjo povsod po svetu, čemur nismo bili priča že od 80. let, in rastjo dobičkov, se je zdaj pokazalo, da realno stanje ni tako rožnato. Vse več podatkov kaže, da gospodarstvo v ZDA prehaja v fazo pregretosti – gospodarski kazalci in obeti so zasenčili tudi eno boljših sezon objav poslovnih rezultatov podjetij v ZDA. Rezultati so presegli tudi najbolj optimistične napovedi analitikov, a to ni bistveno premaknilo trgov, saj so se prihodnji obeti poslabšali. In če kihne Amerika, se prehladi cel svet," pravijo pri Vzajemci Skupini.

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 12. junij ob 20.30:

BITCOIN -10,7 % 6.750 USD ETHER -14,4 % 515 RIPPLE -14,6 % 0,574 BITCOIN CASH -19,8 % 900 LITECOIN -12,7 % 105 STELLAR -18,2 % 0,239



Promet s kriptovalutami se je ta teden precej znižal, pomanjkanje povpraševanja pa je navzdol poslalo tudi ceno bitcoina in preostalih kriptovalut. Bitcoin je zdrsnil pod 6.500 dolarjev, ether pod 500 dolarjev. Če bi bitcoin zdrsnil na 5.000 dolarjev, naj bi bila to že tista meja, ko bi se rudarji začeli spraševati, ali je rudarjenje bitcoina ob vseh stroških sploh še smiselno. A prodora kriptovalut letošnji medvedji trend ni ustavil. V ljubljanskem BTC-ju se začenja obdobje preizkusnega plačevanja s kriptovalutami (24 trgovin bo sprejemalo kriptovalute), zato s podjetjem Eligma že preizkušajo aplikacijo, ki omogoča takšno plačevanje. BTC, ki želi postati prvo bitcoin mesto na svetu, je v zagon Eligme vložil 1,5 milijona evrov. Že zdaj je mogoče v nekaterih trgovinah ali lokalih plačevati z bitcoinom oziroma bitcoin cashem (več v desnem videu).

Tomaž Okorn