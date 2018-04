V Novi Gorici stekla serijska proizvodnja edinih lebdečih gramofonov na svetu

Direktorja Tomaž Pegan in Davorin Furlan sta na predstavitvi v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi povedala, da načrtujejo izdelavo okrog 1500 lebdečih gramofonov na mesec. Prve izdelke bodo poslali približno 850 kupcem, ki so jih že plačali preko uspešnih svetovnih spletnih kampanj. Sledili bodo distributerji za različne države sveta, ki so že poslali prva prednaročila.

"Naši kupci so ljudje srednjih let, ki želijo, da glasbo poslušajo v miru po službi, za sproščanje, ki si vzamejo čas za poslušanje glasbe po napornem dnevu," je za STA povedal Furlan. Kar 60 odstotkov kupcev, ki so prek Kickstarterja kupovali leteče gramofone, je iz ZDA, ostali prihajajo iz Evrope, Avstralije in Japonske.

V Sloveniji so doslej prodali okrog 40 lebdečih gramofonov, ostali bodo namenjeni v tujino. Pegan je povedal, da bodo v enem letu proizvedli okrog 10.000 gramofonov, v katere je vgrajenih več kot 50 odstotkov slovenskih komponent, ki jih izdelujejo po celi državi.

Poleg podjetja Mag-Lev Audio se je predstavilo še podjetje Erzetich, ki izdeluje visoko kakovostne ojačevalnike za slušalke in dva modela avdiofilskih slušalk (dinamične in magneto-planarne), s katerimi zaokrožuje svojo ponudbo osebnega avdia. Prototipi slušalk so že bili predstavljeni na dveh HiFi sejmih, kjer so navdušili obiskovalce in poželi veliko zanimanja.