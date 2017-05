Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Letos bodo v pristanišču pregledali 15 tisoč ton krompirja samo iz Egipta. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V pristanišču bo kakovost sadja in zelenjave preverjalo več inšpektorjev

Koprsko pristanišče je eno od vstopnih mest za sadje in zelenjavo za vso Evropsko unijo

28. maj 2017 ob 12:41

Koper - MMC RTV SLO/Radio Koper

Enota fitosanitarne inšpekcije se zaradi zakonskih novosti in povečanega pretovora na področju sadja in zelenjave utaplja v delu. Vlada je končno odobrila dodatne zaposlitve. Največ dela imajo letos zaradi nadzora krompirja, kmalu tudi grozdja.

Letos so še posebej zasuti z egiptovskim krompirjem, saj morajo na 25 ton ročno pregledati 200 gomoljev. Cilj je preprečiti vnos bakterije, ki povzroča rjavo gnilobo, pravi vodja enota fitosanitarne inšpekcije v Luki Koper Helena Hrvatin. "Letos imamo strahotno povečane pošiljke krompirja iz Egipta, govorimo o trikratni količini običajne sezone. Letos bomo pregledali 15 tisoč ton krompirja samo iz Egipta."

Pred vrati je še uvoz egiptovskega grozdja. Pri tem so od prvega januarja potrebni dodatni pregledi zaradi možnosti ostankov pesticidov. "Zato je predpisana visoka stopnja vzorčenja, kar 20 odstotkov. Ob prihodu bomo torej vzeli vsak peti vzorec. Pošiljke bodo do konca laboratorijskih analiz zadržane in ne bodo smele na trg," pravi Hrvatinova.

Zamud kljub zahtevni kadrovski situaciji ne sme biti, zato so veseli novih okrepitev. "Trenutno smo v pristanišču zaposleni trije fitosanitarni inšpektorji in en inšpektor za varno hrano. Delamo sedem dni na teden, pošiljke prihajajo vsak dan. Zato se veselimo treh novih sodelavcev – višjih svetovalcev, ki bodo zaposleni za določen čas, in enega inšpektorja, izbor katerega pravkar poteka."

Dodatne zaposlitve je Upravi za varno hrano odobrila vlada.

Tjaša Škamperle, Radio Koper