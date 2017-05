Poudarki Po mnenju podjetja slovenski trg ponuja veliko razvojnih možnosti Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Veriga je znana predvsem po prodaji otroških oblačil. Foto: Pepco Ponujajo tudi izdelke za dom. Foto: Pepco Sorodne novice Kakšne slabe in dobre prakse so si letos izmislili trgovci? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Slovenijo prihaja še diskontna veriga Pepco, obljublja 250 zaposlitev

Prvo leto bodo odprli 18 trgovin

9. maj 2017 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Jeseni bo na slovenski trg prišla diskontna trgovska veriga Pepco, specializirana za prodajo oblačil in izdelkov za dom. V prvih treh letih naj bi po državi odprla 43 trgovin in zaposlila 250 ljudi.

Prve trgovine v Sloveniji namerava odpreti v septembru, in sicer v Celju, Domžalah, Mariboru, Novem mestu in na Ptuju. V prvih 12 mesecih bodo odprli 18 trgovin, do leta 2020 pa bo njihovo število naraslo na 43. Skupno bodo zaposlili več kot 250 ljudi, napovedujejo.

Podjetje zdaj išče nepremičnine v velikosti 450 kvadratnih metrov, z njihovimi lastniki pa naj bi sklenili dolgoročno sodelovanje. Odprtje franšiznih trgovin ni načrtovano.

"Slovenski trg ponuja veliko razvojnih možnosti in je zato smiselna poteza za širitev naše trgovske verige," je načrte širitve v Slovenijo pospremil operativni direktor Pepca za Srednjo in Vzhodno Evropo Marcin Stanko.

Začetki v Južni Afriki

Pepco je blagovna znamka južnoafriške investicijske družbe Pepkor, ki je priključena k podjetju Steinhoff International Holdings. Celotna skupina zaposluje približno 120.000 ljudi in ima več kot 11.000 trgovin v 30 različnih državah. Skupina ima v lasti tudi več kot 40 trgovinskih blagovnih znamk, ki so na voljo tudi v Evropi: Conforama, POCO, KIKA, PEP&CO, Poundland in Emmezeta.

Danes ima Pepco več kot 1.000 trgovin na Češkem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Romuniji. V začetku aprila je svoje prve trgovine odprl tudi na Hrvaškem, skupaj pa zaposlujejo 9.000 ljudi.

Pepco slovi predvsem kot prodajalec otroških oblačil, sicer pa nudi tudi ženska in moška oblačila, spodnje perilo, nakit, igrače, opremo za dom, dekorativne izdelke, gospodinjski tekstil.

A. Č.