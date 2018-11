Večina parlamentarnih strank razočarana nad ceno delnic NLB-ja

Odzivi na prodajo največje državne banke

9. november 2018 ob 14:32,

zadnji poseg: 9. november 2018 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po objavi cene za delnice NLB-ja, ki jih je SDH prodal po najnižji ceni od predvidenega cenovnega razpona, so ogorčeni zlasti v opoziciji. Koordinator Levice je prodajo označil kot krajo, prvak SNS-a kot "nateg", v NSi-ju opozarjajo, da bi lani s podajo zaslužili več, podobno menijo tudi v SAB-u, kjer so prepričani, da bi bil izkupiček lahko boljši, če bi se vlada Mira Cerarja svojega dela lotila pravočasno.

"Cena je takšna, kot jo določa trg," je v odzivu dejal poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec. "Lanska prestavitev prodaje banke, ki je bila politična odločitev, je vodila k temu, da je cena tako nizka," je dodal. Če bi banko prodali lani, bi dosegli znatno višjo ceno, je dejal. "Zaradi političnih igric in preigravanj, kaj se politično bolj izplača, smo za Novo Ljubljansko banko iztržili toliko manj."

O politični odgovornosti za to, da je država glede na lani določen razpon cene zdaj dobila "veliko, veliko milijonov" manj, je treba povprašati Mira Cerarja, Dejana Židana in Karla Erjavca, je dejal.

Mesec vlado poziva k zavrnitvi "sramotne" cene

To ni prodaja, to je kraja, je v prvem odzivu na prodajo delnic NLB-ja dejal koordinator Levice Luka Mesec. Nadzorni svet in uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) bi morala po njegovih besedah odstopiti, vlado s premierjem Marjanom Šarcem na čelu pa v Levici pozivajo, naj se sestane kot skupščina SDH-ja in "to sramotno ceno zavrne".

Mesec je v izjavi spomnil, da je prejšnja vlada pod vodstvom Mira Cerarja konec leta 2017 zavrnila boljšo izhodiščno ceno za NLB, "čeprav bi bil takrat po prodaji kupec tisti, ki bi poplačal tožbe varčevalcev hrvaškega LB-ja. Zdaj so to preusmerili na državni proračun, na katerem so še vse terjatve razlaščenih obvezničarjev in delničarjev. Mi pa bomo prodali to banko za manj kot tretjino vložka vanjo v dokapitalizaciji."

Izkupiček tega po ocenah Meseca ne bo pozitiven, ampak večstomilijonski proračunski minus. "Zato je treba to zadevo ustaviti, dokler je še čas. Vlada se mora sestati kot skupščina SDH-ja in ceno zavrniti," je odločen Mesec. V Levici so sicer zahtevali sklic nujne seje odbora DZ-ja za finance, na kateri se želijo po njegovih besedah o tem pogovoriti s premierjem, ministrom za finance, SDH-jem in poslanci. Seja s točko dnevnega reda "ustavitev izsiljene privatizacije NLB-ja in Abanke" je sklicana za četrtek.

Jelinčič: EU nas je "nategnil"

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič je prodajo 59 odstotkov delnic NLB-ja komentiral z oceno, da nas je EU "nategnil". Prodaje po njegovem mnenju sploh ne bi smelo biti. "Treba bi bilo zamenjati vse, ki so krivi za propad NLB-ja, jih zapreti do smrti in pobrati vse, kar so nagrabili sebi in svojemu krogu," je oster Jelinčič.

Poudaril je, da s tem ne misli le na odgovorne v NLB-ju, pač pa tudi na njihove sodelavce, prijatelje, sorodnike, politike in druge. "EU nas je nategnil, krivi pa so pa naši politiki, ki so dovolili, da nas EU tolče po dolgem in počez. Naši le bedasto gledajo in se smehljajo," je še dodal prvak SNS-a. Jurša: Pričakoval sem bistveno več

Nad izkupičkom je razočaran tudi vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša, saj je pričakoval bistveno več. S tem zneskom niti približno ne bodo blizu pokritju stroškov, ki so jih davkoplačevalci vložili v NLB, je spomnil Jurša in dodal, da se NLB-ju ne bi smeli odpovedati tako z lahkoto. Jurša obžaluje, da se nekdanja vlada Alenke Bratušek, ko je obljubila privatizacijo NLB-ja, ni izpogajala drugače. Na vprašanje odgovornosti, ker je prejšnja vlada pod vodstvom Mira Cerarja odlašala s prodajo NLB-ja, na kar opozarjajo tudi nekatere stranke, pa je Jurša med drugim odgovoril s pojasnilom, da ni sodeloval pri odločitvi. "Je pa res, da smo vsi upali, da s preložitvijo lahko lahko še kaj iztržimo, da bo EU morda imel na nekakšen način blažje merila pritiska na Slovenijo za privatizacijo NLB-ja," je dejal Jurša. Sicer pa dvomi, da je prodajo še mogoče ustaviti, k čemur vlado kot skupščino Slovenskega državnega holdinga poziva Levica. SAB: Izplen bi bil lahko boljši

Nad izkupičkom so razočarani tudi v Stranki Alenke Bratušek (SAB), saj so prepričani, da bi bil izkupiček lahko bil boljši, če bi se vlada Mira Cerarja svojega dela lotila pravočasno in tako, kot bi se ga morala. "Želimo si, da je SDH banki našel dobre lastnike, ki bodo znali poskrbeti za rast in razvoj banke. Je pa s tem korakom tudi konec zgodbe, ko so posamezniki lahko NLB izkoriščali za svoj ali strankarski bankomat. Na žalost so bili za večino Slovenk in Slovencev stroški z NLB-jem višji od koristi, kljub temu ali pa prav zato, ker je NLB upravljala država," so še zapisali v SAB-u. Cerar: Bistveno je, da je Slovenija svojo zavezo izpolnila

Tudi predsednik SMC-ja in nekdanji premier Miro Cerar je pričakoval višjo ceno delnice NLB-ja in prodajo celotnega deleža, ki je bil na voljo. A bistveno je, da je Slovenija izpolnila svojo zavezo in sklenila to zgodbo, je poudaril Cerar, ki upa, da prihajajo v banko lastniki z dobrimi nameni. Predvsem pa upa, da je banka v novih lastnikih dobila dolgoročne partnerje, ki bodo razumeli potrebe slovenskega okolja. "Prodaja NLB-ja od trenutka, ko je Alenka Bratušek z Evropsko komisijo podpisala zavezujoče dogovore, ni bila več stvar izbire, ampak dejstvo, od katerega se nismo več mogli umakniti. Drugače povedano: če banke ne bi prodali mi, bi jo Evropska komisija," je spomnil Cerar. V SMC-ju so po njegovih navedbah javno tudi večkrat povedali, da tako težka zaveza Evropski komisiji ni bila potrebna, pa tudi, "da smo skupaj z izvrševanjem prodajnega postopka v paketu dobili tudi kup nerešenih tveganj, vezanih na delovanje predhodnice NLB-ja na Hrvaškem". Vse to je prodajni postopek po njegovih navedbah zavleklo in otežilo. Golubović: SDH je odgovoren za prodajo NLB-ja

Vodja poslancev največje vladne stranke LMŠ Brane Golubović pa je spomnil, da je SDH odgovoren tako za prodajo NLB-ja kot za cenovni razpon prodaje delnic. Dodal je, da bodo v poslanski skupini počakali do konca prodaje, ko pričakujejo od SDH-ja vsa natančna pojasnila v povezavi s prodajo NLB-ja in ceno, ki jo je SDH dosegel. Analitikov cena delnice ni presenetila

Cena delnice, ki je postavljena pri 51,50 evra oz. na spodnji meji cenovnega razpona, pa ni presenečenje za analitike. "Glede na način in zgodovino prodajanja ter časovni pritisk in trenutne tržne razmere cena na spodnjem delu razpona ni presenečenje," je povzel Luka Flere iz KD Skladov. Trenutek za izdajo delnic NLB-ja po mnenju analitika Mateja Šimnica zaradi negotovih razmer na kapitalskih ni bil najbolj ugoden. "Pri investitorjih je verjetno prevladalo to, da je NLB sicer zanimiva naložba, a ne toliko, da bi se obremenjevali s tem, da pri najnižji ponujeni ceni lahko zamudijo priložnost za nakup delnic," je dejal. Cena in interes vlagateljev sta po mnenju Šimnica, direktorja upravljanja premoženja Alte Invest, tudi odraz "trenutnega zanimanja za evropski bančni sektor in vlaganje v regiji". Tako ta tudi po mnenju analitika Lojzeta Kozoleta z Ilirike ni presenečenje.

L. L., Sa. J.