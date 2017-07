Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Eurofins ima že 300 laboratorijev in ERICo je zdaj med njimi. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velenjski ERICo prevzela multinacionalka Eurofins

Priložnost za podjetje

12. julij 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Velenjski ERICo, laboratorij za okoljska testiranja s 45 zaposlenimi, je prevzela multinacionalka EUROFINS Scentific. Kupnina ostaja poslovna skrivnost.

Gre za megalomansko podjetje s sedežem v Luksemburgu z več kot 28.000 zaposlenimi in več kot 300 laboratoriji v 39 državah, ki bo ERICo izkoristilo za vstop na balkanske trge.

S prevzemom tujca ERICo postaja edini tuji neodvisni laboratorij za preizkušanje okolja v državi, poudarja direktor Marko Mavec. ERICo, ki sta ga pred leti zaradi degradirane Šaleške doline ustanovili družbi Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, pozneje je z najvišjim lastniškim deležem vanj vstopilo še Gorenje, je imel še 10 let nazaj polovico prometa s Tešem, danes le še 15 odstotkov. Po končani okoljski sanaciji v savinjsko-šaleški dolini so morali iskati priložnost na trgu.

Od novega lastnika si obetajo veliko. "Za nas to pomeni precejšnjo priložnost za prodajo naših storitev na zahodni trg," je povedal direktor Mavec.

Skupina Eurofins se ukvarja s testiranjem okoljskih produktov, prehrane, kmetijstva. "Kjer smo zanimivi za njih, je preizkušanje kanabinoidov, ki jih nihče v skupini Eurofins nima," je pojasnil.

Prevzem bi skorajda preprečila napovedana stavka zaposlenih, ki so več let opozarjali na težave v podjetju - v ospredju je bila zahteva po dvigu plač, v resnici pa naj bi šlo za neprimerno notranje komuniciranje in izjemno velik notranji nadzor v podjetju.

"So izbrali trenutek, ko je bilo podjetje v ključnem položaju, in pritisnili, da so si izborili izredno velike ugodnosti. Že pred dogovorom je bila plača 1.770 evrov bruto."

Mimogrede, gre za majhno podjetje, kjer se v povprečje šteje tudi direktorjeva visoka plača. Zaposleni prihod Eurofinsa pozdravljajo. "V tem vidimo veliko priložnost za podjetje, za področja delovanja in vsakega posameznika," je izjavil predsednik sveta delavcev Klemen Kotnik.

Koliko je večinski lastnik, Gorenje, za ERICo iztržil, ostaja poslovna skrivnost.

Vesna Deržek, TV Slovenija