Za novo tovarno japonskih gumarjev so v igri tri lokacije

Predstavitev načrtov za Sumitomo Rubber v Sloveniji

2. avgust 2017 ob 13:31,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sumitomo Rubber, ki bo v Sloveniji proizvajalo gumijaste izdelke za farmacevtsko industrijo in medicino, se še odloča o lokaciji nove tovarne. Trenutno proučujejo tri možne lokacije.

Družba Sumitomo Rubber Industries je leta 2015 prevzela švicarsko podjetje Lonstroff, ki proizvaja gumijaste dele za farmacevtsko industrijo in medicino. S tovarno v Sloveniji, ki bo letno proizvedla 2,5 milijarde delov, nameravajo proizvodnjo v Evropi do leta 2020, glede na lansko leto, potrojiti in hkrati razpršiti tveganja, je pojasnil glavni izvršni direktor Lonstroffa Urs Bahnmüller.

Višji izvršni direktor Sumitoma Rubber Naofumi Harada je ob tem dodal, da bodo z novim proizvodnim obratom optimizirali proizvodnjo oziroma dobave med Japonsko, Švico in Slovenijo. Sedaj evropskim strankam dobavljajo dele, proizvedene na Japonskem. Koliko prometa bi finančno gledano lahko ustvarila slovenska tovarna, pa ne želijo ocenjevati, saj je to odvisno od razmer na trgu, cen in podobnega.

Lonstroff v Švici zaposluje okoli 170 ljudi, v Sloveniji pa načrtujejo 200 zaposlitev ljudi različnih profilov, od proizvodnih delavcev in mehanikov do inženirjev, kemikov z univerzitetno izobrazbo ter srednjega menedžmenta.

Razvojnega oddelka (še) ne bo

Bahnmüller je še pojasnil, da za proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov za medicino in farmacijo družba potrebuje zanesljive, odgovorne in motivirane zaposlene, kar se bo v skladu s slovenskimi razmerami odražalo tudi na plačah. Razvojni oddelek v Sloveniji trenutno ni predviden.

Na vprašanje, ali se zaposleni v Švici ob odpiranju nove tovarne v državi z nižjimi stroški dela ne bodo bali za delovna mesta, je Bahnüller odvrnil, da seveda nekaj strahu je prisotnega. "A moja naloga jih je prepričati, da ne nameravamo preseliti proizvodnje, ampak se diverzificirati, ob tem pridobivati nove posle. Za velike stranke smo v določenih segmentih edini dobavitelj delov, na primer za rešitve za infuzije. Gre za kritičen del v zdravstveni negi, ki terja odobritev regulatorjev v dolgotrajnih postopkih. Če imamo le en proizvodni obrat, to predstavlja tveganje. Te dele zato nameravamo proizvajati v Švici in v Sloveniji, torej v dveh tovarnah, ki imata ustrezna dovoljenja. S tem se zmanjšuje tveganje za Lonstroff, naše stranke, pa tudi za paciente," je povedal Bahnmüller.

Prav tako v Lonstroffu ocenjujejo, da njihova proizvodnja ne bo pretirano obremenjevala okolja. "Naše proizvode uporabljajo na ali v človeškem telesu, zato po definiciji ne smejo biti strupeni - v proizvodnji ne smemo uporabljati strupenih snovi, zato je vpliv na okolje sprejemljiv," je poudaril izvršni direktor Lonstroffa.

V proizvodnem procesu sicer potrebujejo toplotno energijo, vendar se trudijo kar se da zmanjšati tako porabo energije, kot tudi ponovno uporabiti odpadno toploto. Tako v Švici na primer toploto vode, ki jo uporabljajo za končno izpiranje izdelkov, ponovno porabijo za segrevanje. Kar se tiče neprijetnega vonja je najbolj problematična naravna guma, ki pa je ne uporabljajo.

Prošnja za gradbeno dovoljenje še letos

Prošnjo za gradbeno dovoljenje bodo oddali še letos, takoj ko dokončajo zasnovo tovarne, je dodal Peter Weber, ki bo vodil slovensko podjetje Lonstroff medicinski elastomeri. Bahnmüller je dodal, da bodo morali skozi vse postopke, ki jih narekuje slovenska zakonodaja, zato zagotovil, da bodo dovoljenje dejansko pridobili, nimajo.

Ali bodo v gradnji tovarne sodelovali tudi slovenski gradbinci, Harada ni želel ugibati. Izvajalce bodo iskali prek zbiranja ponudb, predvidoma konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. Celotna investicija je sicer ocenjena na 34 milijonov evrov, sama gradnja naj bi stala okoli 10 milijonov evrov. V Sumitomu računajo, da se jim bo investicija v Slovenijo poplačala v devetih letih.

Zadovoljni tudi v GZS-ju

V Združenju kemijske industrije pri GZS-ju pozdravljajo napovedan prihod japonskega podjetja Sumitomo Rubber v Slovenijo. Morebiten prihod novih proizvajalcev med drugim prinaša nova znanja in potrebe po njih, kar posredno spodbuja tudi razvoj kadrov v panogi ter panoge nasploh.

V združenju so še pojasnili, da je bilo v Sloveniji v dejavnosti proizvodnja izdelkov iz gume lani aktivnih 67 gospodarskih družb, ki so skupno zaposlovale 3200 ljudi. To predstavlja dobro desetino zaposlenih v kemijski industriji pri nas. Med večjimi proizvajalci so družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, Savatech, ContiTech Slovenija, Siliko in Tesnila GK. Omenjene družbe skupno zaposlujejo okrog 85 odstotkov vseh zaposlenih v dejavnosti.

