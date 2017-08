Nova japonska investicija v Sloveniji, neuradno v Logatcu

Cena naložbe je 34 milijonov evrov

1. avgust 2017 ob 12:45,

zadnji poseg: 1. avgust 2017 ob 21:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Družba Sumitomo Rubber Industries, ki ima v Sloveniji že v lasti Summit avto, namerava v Sloveniji zgraditi visokotehnološko tovarno za izdelavo elastomerov za medicino.

O načrtovani naložbi so prve poročale spletne Finance, podjetje pa je na svoji spletni strani v sporočilu za javnost oznanilo, da bodo v osrednji Sloveniji – po informacijah Financ bo lokacija znana do konca tedna – zgradili novo tovarno za proizvodnjo gumijastih delov za medicinske naprave. Naložba je vredna 34 milijonov evrov, velika bo okoli 30.000 kvadratnih metrov in zaposlovala približno 200 ljudi.



Naložbo bo izvedla hčerinska družba švicarskega podjetja Lonstroff, ki so ga kupili Japonci. Podružnica bo po načrtih zaživela avgusta letos in začela delovati šele aprila 2019, in sicer pod imenom Lonstroff medicinski elastomeri, d. o. o.

Tudi Sumitomo z rezervno lokacijo

Japonski Sumitomo se bo po poročanju novinarke Radia Slovenija Simeone Rogelj s širitvijo v Evropsko unijo izognil valutnim tveganjem, odločitvi za Slovenijo pa naj bi botrovali dobre izkušnje, ki jih ima z delovanjem pri nas japonska Jaskawa, izobražena delovna sila in ugodna geostrateška lokacija. Tudi v primeru te naložbe naj bi bila tako kot v primeru Magne v igri še Madžarska.

Z izgradnjo novega proizvodnega obrata nameravajo Japonci povečati svojo prisotnost na evropskem in ameriškem trgu visoko tehnoloških farmacevtskih izdelkov. Skupina Sumitomo Rubber Group ima več kot 30.000 zaposlenih v več kot 70 podjetjih po vsem svetu. Letno ustvarijo približno 6 milijard evrov, več kot 85 odstotkov prometa odpade na proizvodnjo avtomobilskih gum (Dunlop, Falken).

Dve večji japonski naložbi

Japonci imajo v Sloveniji že dve večji naložbi. Japonski Kansai je od avstrijskega Ringa odkupil Helios, Yaskawa pa ima v Ribnici visokotehnološko tovarno robotov, v Kočevju pa bodo postavili še eno tovarno robotov in distribucijski center zanje.

Cerar: Investicija kaže na dobro delo vlade

Premier Miro Cerar se je že sestal z vodstvom japonskega podjetja Sumitomo Rubber in švicarskega Lonstroff, ki je v japonski lasti. Investicija, ki bo po Cerarjevih besedah vredna skoraj 50 milijonov evrov in bo ustvarila več kot 200 delovnih mest, je odlična novica, ki kaže na dobro delo vlade, je dodal.

"Gre za podjetje z več kot 100-letno tradicijo, ki proizvaja izdelke za največja in najbolj poznana farmacevtska podjetja na svetu," je v video nagovoru dejal Cerar in dodal je, da gre za dokaz, da je Slovenija tudi v zelo močni konkurenci zmožna dobiti vrhunsko investicijo.

Hkrati je to potrditev prizadevanj vlade za nadaljnje zmanjševanje brezposelnosti v Sloveniji. "Po manj kot letu dni od mojega delovnega obiska na Japonskem in intenzivnem delu vlade, po Yaskawi z veseljem izrekam prisrčno dobrodošlico podjetjema Sumitomo Rubber in Lonstroff," je dejal. Vlada je, kot je dodal, našla še eno dobro rešitev, zato ostaja na zastavljeni poti.

Počivalšek: Gospodarstvo se postavlja na noge

S predstavniki omenjenih podjetij se je sestal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je ocenil, da je investicija plod znanja in dveletnega dela ministrstva ter javne agencije Spirit, saj skupaj ustvarjajo bolj prijazno poslovno okolje. "Slovensko gospodarstvo se postavlja na noge, uspelo nam je zagnati tudi investicijski cikel, ki zagotavlja nadaljnji gospodarski razvoj države in blagostanje vseh državljanov," je dejal Počivalšek.

Švicarsko-japonska naveza v Sloveniji ustanavlja hčerinsko podjetje, ki bo proizvajalo predvsem izdelke za farmacevtsko industrijo in medicino. "Začetna naložba je v vrednosti 32 milijonov evrov, ta pa bo narasla v treh letih vse do vrednosti 48 milijonov evrov brez DDV. Posebej me veseli, da se bo greenfield investicija izvedla na sicer degradiranem območju," je poudaril minister.

Na zemljišču - velikost zemljišča bo znašala 32.000 kvadratnih metrov - bodo postavili tovarno veliko 12.000 kvadratnih metrov, dodana vrednost na zaposlenega pa bo znašala več kot 100.000 evrov, so navedli na gospodarskem ministrstvu.

Blagovna menjava z Japonsko je sicer lani dosegla 187 milijonov evrov. "Kot je znano, smo uspešno posredovali pri projektu Yaskawa v vrednosti 25 milijonov evrov, ki nam bo prinesel 155 novih delovnih mest. Sam začetek gradnje pa je predviden v letošnjem oktobru," je spomnil minister Počivalšek.

Bo nova tovarna v Logatcu?

Župan Logatca Berto Menard je potrdil, da je z zanimanjem japonskega investitorja za lokacijo v Logatcu seznanjen, a podrobneje zadeve do uradne odločitve ni želel komentirati.

Pojasnil je, da gre za "idealno" lokacijo med Ljubljano, Luko Koper in Trstom. V Logatcu je po pojasnilih župana na mestu, kjer med drugim posluje Hoedlmayr logistika, na voljo še 13 hektarov zemljišč, za katere se zanima več tujih investitorjev. Kot je dodal, se je sestal že z več predstavniki tujih korporacij. Prihoda podjetja Sumitomo Rubber Industries bi bil sicer vesel, saj bi to prineslo dodatnih 200 delovnih mest, kar bi občini veliko pomenilo, je še dejal.

A. Č.