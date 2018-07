Zaradi prenove prog na Štajerskem uvedeni novi vozni redi

Namesto nekaterih vlakov bo uveden nadomestni avtobusni prevoz

19. julij 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slovenske železnice zaradi obsežnih infrastrukturnih vlaganj uvajajo nove vozne rede vlakov na odsekih štajerske proge.

Zaradi del in zapor proge med postajami Celje-Laško-Rimske Toplice bo do 8. decembra vozni red vlakov prilagojen, namesto nekaterih vlakov bo uveden tudi nadomestni avtobusni prevoz.

Vzrok za spreminjanje voznih redov je izvedba štirih projektov na severovzhodu Slovenije, s katerimi bo posodobljenih 45 kilometrov železniških tirov in devet postaj. Na teh odsekih bodo odpravili manj zavarovane železniške prehode in postavili protihrupne ograje.

"V tem primeru se začne nadgradnja levega tira. Promet se bo odvijal po enem tiru in vseh vlakov po enem tiru ne moremo zvoziti. Predvsem ne moremo preusmeriti tovornega prometa," pojasnjuje Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja za potniški promet na Slovenskih železnicah.

Del potniških vlakov bodo zato preusmerili na nadomestne avtobuse. Pri lokalnih vlakih bodo avtobusni prevozi na relaciji Zidani Most - Celje in obratno, pri Intercity vlakih pa na relaciji Ljubljana - Celje in obratno. Razen muzejskega vlaka, ki vozi do Podčetrtka, se ne ukinja nobena povezava, bo pa sprememba pri tako-imenovanem vlaku Pohorje, ki ne bo več vozil do Maribora, pač pa bo iz Pragerskega pot nadaljeval proti Ptuju, Ormožu in Murski Soboti.

"Nove vozne rede smo objavili na železniških postajah. Večina ljudi uporablja spletne aplikacije in jim priporočam, da si pred potovanjem ogledajo iskalnik voznega reda, kjer so vozni redi podrobno navedeni," svetuje Rovšnik, ki večje zmede med potniki zaradi teh sprememb ne pričakuje.

Ob tem pa velja še opozorilo za vse, ki se z vlakom odpravljate na Dunaj. Vlak bo namesto ob 16-ih iz Ljubljane odpeljal ob 15 uri in 47 minut.

Jure Čepin, Radio Slovenija