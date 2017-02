Živilski velikan Kraft Heinz se želi združiti z Unileverjem, za zdaj neuspešno

Unilever zavrnil 143 milijard dolarjev vredno ponudbo

17. februar 2017 ob 17:03

New York - MMC RTV SLO/STA

Ameriško živilsko podjetje Kraft Heinz je nizozemsko-angleškemu živilskemu in kozmetičnemu podjetju Unilever poslalo 143 milijard dolarjev vredno ponudbo za združitev, ki pa je bila zavrnjena.

"Kraft Heinz potrjuje, da je podal celovit predlog Unileverju o združevanju obeh skupin v vodilno podjetje za izdelke za široko potrošnjo z misijo dolgoročne rasti in trajnostnega življenja," so sporočili iz podjetja, lastnika znamk Kraft, Heinz, Velveeta, Philadelphia in številnih drugih. "Čeprav je Unilever zavrnil predlog, se veselimo dela in prizadevanj za dogovor o pogojih posla," so še dodali, ob tem pa opozorili, da "ni gotovo", da bo dejansko sledil še kak predlog.

Unilever, lastnik znamk Dove, Knorr, Lipton, Flora in še skoraj 400 drugih, v svoji izjavi zavrača predlog, saj da ponudba, ki predstavlja 18-odstotno premijo glede na zaključno vrednost delnice v četrtek, "bistveno podcenjuje" njihovo podjetje. Unilever v predlogu ne vidi ne finančnih ne strateških prednosti za svoje delničarje. "Unilever ne vidi osnov za nadaljnje pogovore," so dodali.

Rast vrednosti delnic obeh podjetij

Medtem so se delnice Krafta na newyorški borzi podražile za okoli pet odstotkov, delnice Unileverja pa so na borzi v Amsterdamu porasle za več kot 10 odstotkov.

Kraft Heinz je peto največje podjetje v svetu na področju proizvodnje hrane in pijač, njegova skupna tržna vrednost je okoli 99 milijard evrov. Podjetje je sporočilo, da je v lanskem zadnjem četrtletju ustvarilo 6,86 milijarde dolarjev (6,45 milijarde evrov) prihodkov od prodaje. Unilever, katerega tržna vrednost je še večja in znaša okoli 131 milijard evrov, pa je lani ustvaril 52,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje.

J. R.