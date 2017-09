Zlata priznanja GZS-ja 12 najbolj inovativnim podjetjem

Dan inovatisvnosti

27. september 2017 ob 17:58

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v okviru Dneva inovativnosti na Brdu pri Kranju 15. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem.

Zlata priznanja, podelili so jih 12, so prejela podjetja Aereform za simulator za osnovno šolanje pilotov z VR očali, BSH Hišni aparati za kuhinjski aparat OptiMUM, Cetis za vezavo polikarbonatne podatkovne strani v e-potni list in Danfoss Trata za pametni hidronski pogon za sisteme regulacije kakovosti zraka in temperature v prostoru NovoCon.

Elan je zlato priznanje prejel za zložljive turne smuči, ETI in razvojni center eNeM za razvoj tehnologije za izdelavo in obdelavo termostatskih elementov, Gorenje za novo generacijo pomivalnih strojev SmartFlex DW30, Iskraemeco pa za platformo pametnega električnega števca.

Med prejemniki zlatih priznanj so tudi Krka z izboljšavo postopka izdelave zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil, Ledinek Engineering s sistemom za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne zaznave stranskih krivulj obdelovanca, Lek in Razvojni center Slovenija z novo, otrokom prijazno obliko antibiotika ter Sij Acroni in Razvojni center Jesenice za razvoj procesne poti izločevalno utrjenega nerjavnega jekla lastne blagovne znamke SINOXX 4542.

25 srebrnih priznanj

Srebrna priznanja so šla v roke podjetjem Bosio, Cerjak, Domel Holding, Doorson, Esotech, GoOpti, Hidria AET, Hidria Rotomatika, Impol 2000, INO Brežice, Iskra PIO, Isomat, Kolektor Group, Kovinoplastika Lož, Krka, L-TEK Elektronika, Mahle Letrika, Radeče papir nova, Roto Group, Sastela in IT Pharma, SIJ Metal Ravne, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Center za zdravje na daljavo Cezar Slovenj Gradec in Diabetična ambulanta Slovenj Gradec, Steklarna Hrastnik, Stork ter TPV.

Posebno priznanje za mlado podjetje je prejel David Knez (Indavidual) za elastično vezalko z rinčico.

G. C.