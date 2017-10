Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jim Mattis. Foto: EPA Dodaj v

Jim Mattis

28. oktober 2017 ob 14:43

Seul - MMC RTV SLO

Severna Koreja je okrepila grožnjo, ki jo s svojim nezakonitim in nepotrebnim raketnim in jedrskim programom predstavlja sosedam in svetu ... da ne bo pomote: vsak napad na ZDA ali naše zaveznike bo poražen.

Ameriški obrambni minister Jim Mattis je ob obisku v Južni Koreji oblasti v Pjongjangu opozoril, da ZDA nikoli ne bodo privolile na Severno Korejo kot jedrsko silo, STA.