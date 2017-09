Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Melania Trump. Foto: Reuters Dodaj v

Melania Trump

23. september 2017 ob 14:47

Washington - MMC RTV SLO

Otroci se naučijo toliko iz svojega okolja in zelenjavni vrt Bele hiše je odličen primer, kako lahko otroci uživajo na prostem in se učijo zdravega življenja in prehrane.



Prva dama ZDA si je nadela par rdečih vrtnarskih rokavic in se lotila opravil na zelenjavnem vrtu Bele hiše.