Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miha Kos. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Miha Kos

7. maj 2018 ob 13:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Možgani so kot prstni odtisi. Eni so bolj dovzetni za fiziko, drugi za ekonomijo, tretji za politiko. Moraš slišati, kje najbolje zveniš. V šolah ne bi smeli imeti učiteljev, ki so samo to. Morali bi imeti navduševalce. Šola bi morala biti varen prostor za delanje napak.

Vodja Hiše eksperimentov, kjer z inovativnostjo pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladih že več kot 20 let skrbi za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti. Za številne dejavnosti ga je z medaljo za zasluge odlikoval tudi predsednik republike. Postal je Ime tedna na Valu 202.