Milica Antić Gaber.

Milica Antić Gaber

15. november 2018 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ženske se že praviloma težje odločijo za vstop v politiko in za to obstaja več razlogov. Eden je zagotovo tradicionalno razmišljanje, da je politika moška stvar. Ko smo na nacionalni ravni prek življenjskih zgodb žensk raziskovali, kako so potekale odločitve za kandidaturo na parlamentarnih volitvah, smo ugotovili, da zelo pogosto razmišljajo o tem, kako bodo po koncu mandata v politiki lahko nadaljevale svojo profesionalno kariero, če se odločijo kandidirati na strankarski listi. Vedno razmišljajo še korak naprej, kaj se bo zgodilo z njimi po koncu mandata, kako se bodo lahko vrnile na svoja delovna mesta. Običajno je to vračanje problematično za oba spola, očitno pa še posebej za ženske.

Sociologinja o zadržkih, zaradi katerih ženske ne vstopajo v politiko; MMC.