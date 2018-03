Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mojca Širok je za Pogodbo prejela nagrado modra ptica. Foto: BoBo Dodaj v

Mojca Širok

9. marec 2018 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Imate demokratično družbo, v kateri najvišja predstavnika preiskujeta neko družbeno "smet", nekaj, kar je treba izkoreniniti, in ta dva človeka ne le da sta tožilca, onadva sta narodna junaka, ker sta borca proti tej hobotnici. Država ju ne le plačuje, država ju postavi na piedestal in ju časti. Ampak ju pa ne more zaščititi. Kako se lahko to zgodi, kdo lahko preživi, če onadva nista mogla?

Novinarka in urednica o dogodku, ki jo je privedel na novinarsko pot. Leta 1992 sta bila ubita protimafijska tožilca Paolo Borsellino in Giovanni Falcone, kar je bil hud udarec v boju proti mafiji. Ta dogodek opisuje tudi v svojem romanu, kriminalki Pogodba; MMC.