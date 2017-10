Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Saša Vujačič. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Saša Vujačić

13. oktober 2017 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vesel in ponosen sem na to, kar so naredili. To je neverjeten uspeh za Slovenijo in slovensko košarko.

Košarkar Saša Vujačić o uspehu slovenske košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki, MMC.