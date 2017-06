Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Foto: Tilen Jamnik Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tilen Jamnik

23. junij 2017 ob 11:54

MMC RTV SLO

Jugoslovanska liga je bila nekoč najmočnejša v Evropi. V razmiku le nekaj let so evropski prvaki postali Bosna, Cibona, Split in Partizan. V tistem obdobju je od 13 zaporednih naslovov evropskega klubskega prvaka kar 11-krat na klopi sedel trener iz tega območja. Zaslužki so bili doma manjši kot v Italiji in Španiji. Reprezentanca je po eni strani pomenila identifikacijski element, po drugi strani pa je bil to stik z mednarodno košarko.

Novinar MMC-ja Tilen Jamnik o razmerju med politiko in športom v začetku 90.let.