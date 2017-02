Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ilinki Todorovski prihaja v spletno klepetalnico. Foto: Osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Klepet z novo varuhinjo pravic gledalcev, Ilinko Todorovski

Izvoljena je bila 19. januarja

15. februar 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtek, 16. februarja prihaja v MMC-jevo spletno klepetalnico nova varuhionja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, Ilinka Todorovski.

Za varuha pravic gledalcev in poslušalcev je, kot je znano, prispelo devet kandidatur, o katerih se je na seji programskega sveta odločalo v treh krogih. Po prvem krogu glasovanja so se v drugi krog glasovanja uvrstili trije kandidati z največ prejetimi glasovi, v tretji krog pa dva kandidata, ki sta v drugem krogu prejela največ glasov. V tretjem in zadnjem krogu je največ glasov dobila Ilinka Todorovski, ki je 19. januarja postala nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev za obdobje petih let.

Nova varuhinja v svoji viziji napoveduje angažirano posredovanje med uporabniki in ustvarjalci RTV vsebin, zagovorništvo najvišjih standardov javnega medijskega servisa, neposredno in argumentirano obravnavo utemeljenih pritožb, zavezništvo z gledalci, poslušalci in bralci spleta, ki upravičeno zahtevajo odličen program, aktivno sodelovanje v oblikovanju sistemskih rešitev, ki bodo še jasneje opredelile javno poslanstvo ustvarjalcev RTV programov, s tem pa zmanjšale obseg kršitev, nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki uporabnike odvračajo od javnega servisa.

Kako namerava to doseči, česa se bo lotila najprej in kako bo delovala, boste lahko izvedeli v spletnem klepetu. Vabljeni!

T. K. B.