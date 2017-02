Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Ilinka Todorovski prihaja v spletno klepetalnico. Foto: Osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Varuhinja gledalčevih pravic: Samovšečnost in samozadostnost sta ena od rak ran

Izvoljena je bila 19. januarja

16. februar 2017 ob 12:22,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 15:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če bi menila, da mi je na tem položaju usojena profesionalna impotentnost, ne bi kandidirala," je v pogovoru z uporabniki MMC-ja povedala nova varhuinja gledalčevih pravic, Ilinka Todorovski.

Prednostna naloga nove varuhinje bosta odpiranje komunikacijskih kanalov in kultura dialoga med uporabniki in ustvarjalci, je pojasnila v svojem odgovoru uporabniku Cvetu. "Zazibanost v prepričanje, da ustvarjamo pod varno streho javnega zavoda, samopašnost in samozadovoljstvo in prepričanje, da imamo v vsem prav in se nam ni treba ničesar naučiti, so verjetno odvrnile veliko gledalcev, poslušalcev, bralcev … Nenehno samospraševanje, popravljanje na bolje in prilagajanje novim družbenim zahtevam, so verjetno ključ, da se ugled javnega medija spet utrdi ali povrne," je ocenila.



Pri tem ugotavlja, da so kritike dela na RTV Slovenija zelo razpršene, letijo pa, tako čez palec, predvsem na pretiran obseg oglaševanja na televiziji, komentiranje športnih dogodkov in nespoštovanje jezikovnih norm.



Na vprašanje, kakšne pa sploh so gledalčeve pravice, pa je odvrnila, da so to dostopnost storitev, raznovrstnost, pluralnost, verodostojnost, povezovalnost, univerzalnost vsebin, tudi prilagojenih za različne uporabnike ter mnoge druge.



A. Č.