Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nemška kanclerka ima trenutno bolj ali manj mir. Razen tu in tam kakšne pasje bombice o nemških evropskih pristopih ni govora. Foto: Reuters Matjaž Trošt Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čakanje na Merklovo

Kolumna bruseljskega dopisnika Matjaža Trošta

2. september 2017 ob 06:44

Bruselj - MMC RTV SLO

V Evropski unije ta čas vlada zatišje; Že v zadnjih mesecih pred poletnimi počitnicami se je zdelo, da se države ne prepirajo med sabo na glas o tem, katera ima bolj prav pri ravnanju z begunci ali glede siceršnjega odnosa do sveta. Po volitvah v Nemčiji naj bi se politika na evropskem parketu znova začela dogajati.

Nemška kanclerka ima trenutno bolj ali manj mir. Razen tu in tam kakšne pasje bombice o nemških evropskih pristopih ni govora. Razprava o delitvah beguncev, o solidarnosti, ki bi jo zaradi migracijskega pritiska večkrat radi odprli na italijanski strani, se osredotoča na sodelovanje z Libijo ter sicer na sodelovanje z državami, ki za migracije veljajo kot tranzitne ali celo države izvora. Čeprav bi se lahko, se države članice še niso lotile vprašanja kvot oziroma delitev beguncev. To vprašanje čaka in visi nad razpravo o migracijski politiki.

Slovaški premier Robert Fico je pred poletjem domačim novinarjem razlagal, da bodo evropska zasedanja po nemških volitvah bistveno bolj iskriva, kot so bila zadnja. Na teh so države članice razhajanja o migracijskih pristopih pometle pod preprogo in se z enotnim glasom zoperstavljale denimo britanski vladi, ki ima težave pri razumevanju, da brexit pomeni brexit.

Prihodnjo sredo bo Sodišče Evropske unije povedalo, kaj meni o zakonitosti sheme o delitvi beguncev, ki si jo je večina držav članic Unije zamislila kot ustrezno za delitev bremen v migracijskih krizah. Pričakovati je, da bo sodišče sledilo mnenju generalnega pravobranilca Yvesa Bota, ki je sodišču predlagal, naj zavrne tožbi Slovaške in Madžarske zoper začasni mehanizem za obvezno premeščanje prosilcev za azil. Bot je dodal, da ta mehanizem učinkovito in sorazmerno prispeva k temu, da se lahko Grčija in Italija soočata s posledicami migracijske krite izpred dveh let. Drugačna sodba sodišča bi evropsko odločanje v tem primeru pahnilo v kaos, saj bi s tem podprlo ne le veljavne sheme temveč zelo verjetno onemogočilo sprejetje podobnih pravil za prihodnje krizne čase. S tem bi bila seveda dana tudi košarica nemški kanclerki Angeli Merkel, ki bi ji na novo odprta razprava o evropskih pristopih lahko tudi škodila. A to je prihodnji teden.

Minuli teden je prinesel nove dokaze o tem, da so pogajanja o brexitu mukotrpna. Težka. V tem primeru 27 članic EU igra izrazito solidarno igro. Vsaj za zdaj, seveda. V tej igri je jasno, kdo je na svetli in kdo na temni strani sile. Da gre britanski strani malce za nohte, nemara kažejo tudi orkestrirani napadi britanskih medijev na Bruselj, ki da zdaj izsiljuje britansko vlado. Kje je resnica, je seveda ključno vprašanje v obdobju, ko interpretacij ne manjka, resnica pa je postala samostalnik, ki se uporablja predvsem v množini. Nedvomno igra EU27 v tej zgodbi svojo »umazano« igro, v kateri jo ne zanima, kakšni so interesi druge strani. Dejstvo je, da je bila EU v to igro prisiljena, torej je povsem logično, da bo nastopila ostro in z jasnimi načeli, omejitvami. Da ne bi slučajno še komu padlo na pamet... Pri vsaki ločitvi obstajajo obveznosti, tudi pri tej. Je pa res, da so ljudje, ki so z lahkim srcem, brez tresočega pisala ali celo s prepričanjem glasovali za brexit, toliko bolj občutljivi glede pravilnosti svoje odločitve.

Brexit je trenutno ena tistih tem, ki povezujejo celino. Mir pred nemškimi volitvami jo dodatno umirja. Povsem očitno tudi Emmanuel

Macron čaka, da se Merklova znova zavihti v kanclerski urad, saj so njegove visokoleteče besede o reformiranju Unije in evrskega območja izrazito tiho izrečene in v popolnem sozvočju s širšo logiko vlade v Berlinu. Če se vrnem k začetku. Navadno besedo »zatišje« uporabljamo v besedni zvezi z besedama »pred viharjem«. Bomo videli, kakšna Evropska unija se bo razgalila, ko bo z dreves popadalo listje.

Matjaž Trošt, RTV Slovenija

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.