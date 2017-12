Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Igor Vidmar Foto: BoBo Dodaj v

Črni petek in nekaj lučk

Kolumna Studia City

4. december 2017 ob 21:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Le črni petek in nekaj lučk, pa je veselje skoraj povsod. Vladajoči imajo drugo veselje; prvič po 13 letih bodo vladali 4 leta, vsekakor uspeh za priučene nove obraze s padlim moralistom na čelu. Njih briljanco pooseblja oglati g. Počivavšek, poduhovljenost pa finančna ministrica iz kulta Zdrava atmosfera.

Kako pa so se odrezali v skrbi za obče dobro? Simbolična je sedaj še zgodba o energetski revščini, ljudje doma zmrzujejo, ker birokrati namenskih evropskih milijonov že tri leta ne delijo potrebnim. Se jim bo kaj zgodilo? Ne bo, ker je njihov minister g. Koprivnikar, ki se na potrebe ameriške korporacije Uber odziva precej hitreje.

Ali pa inšpekcijsko šikaniranje kmetijskega podjetnika, bravo, g. Židan. To in še marsikaj bi morala biti pika na i izgubljene iluzije, da smo na zadnjih volitvah dobro izbrali. Pa tudi konec iluzije, da smo dobro vstali, kajti ob peti obletnica t.i. vseslovenske vstaje, ki je pospremila odhod druge Janševe vlade in prihod domače trojke, in nekako uvedla to vlado, je jasno, da je le-ta boljša le v odtenkih. Ti so pomembni, a bruseljsko-berlinski diktat še velja: manj gospodarske suverenosti, še slabša banka, večja skrb za varčevanje in lobije kot za upokojence, bolnike, delavce, domače podjetnike; mafija TEŠ6 nima skrbi …

Bo obletnica vstaj vladajoče vsaj malo vznemirila? Ne bo, ponovitvene nevarnosti ni, pa ne le zaradi balona gospodarske rasti in lučk, tudi zato, ker jim videz popravlja še slabša desna opozicija, tudi s špecanjem lastne države v Bruslju. In mediji, ti levo opozicijo komaj opazijo. Ni čudno, da se večini državljanov ne da več vstati niti za na volitve. Spoštovani, srečno novo leto, super bo, gotovi smo. Lahko noč in srečno.

Igor Vidmar, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.